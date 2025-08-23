23 августа 2025

Пермяков без опыта заманивают строить мост на юг России компенсацией бензина

Разнорабочим из Прикамья предложили работу в Сочи с зарплатой под 200 000 рублей
Сочинская строительная компания набирает разнорабочих среди жителей Пермского края. Трудоустроенным сотрудникам готовы платить до 225 тысяч рублей, указано в описании вакансии.

«Работа для жителей Прикамья. Открыт набор разнорабочих на строительство моста в Сочи. Опыт не имеет значения. График: 6/1, без выходных или с плавающими выходными. Зарплата: 180 000 — 225 000 рублей», — написано на портале бесплатных объявлений.

Работодатель готов бесплатно предоставить трехразовое питание, спецодежду и обувь. Все затраты на переезд будут оплачены компанией, вплоть до компенсации бензина.

Ранее в Перми искали желающих поработать на реконструкции моста через Каму. Соискателям предлагали выплаты до 110 тысяч рублей. А кандидатов без опыта звали на покос травы за 80 тысяч рублей в месяц.

