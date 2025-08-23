Пермяков без опыта заманивают строить мост на юг России компенсацией бензина

Сочинская строительная компания набирает разнорабочих среди жителей Пермского края. Трудоустроенным сотрудникам готовы платить до 225 тысяч рублей, указано в описании вакансии.
«Работа для жителей Прикамья. Открыт набор разнорабочих на строительство моста в Сочи. Опыт не имеет значения. График: 6/1, без выходных или с плавающими выходными. Зарплата: 180 000 — 225 000 рублей», — написано на портале бесплатных объявлений.
Работодатель готов бесплатно предоставить трехразовое питание, спецодежду и обувь. Все затраты на переезд будут оплачены компанией, вплоть до компенсации бензина.
Ранее в Перми искали желающих поработать на реконструкции моста через Каму. Соискателям предлагали выплаты до 110 тысяч рублей. А кандидатов без опыта звали на покос травы за 80 тысяч рублей в месяц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!