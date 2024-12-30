30 декабря 2024

Россиян предупредили о штрафе, который можно получить во время Нового года

Юрист Рамзенкова: россиянам грозят штрафы за фейерверки во дворах в Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фейерверки запрещено запускать рядом с жилыми домами, напомнила Рамзенкова
Фейерверки запрещено запускать рядом с жилыми домами, напомнила Рамзенкова Фото:

Любители шумно отпраздновать Новый год могут получить штрафы за фейерверки во дворах и распитие алкогольных напитков в общественных местах. Об этом сообщила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

«Штрафы в новогоднюю ночь грозят и любителям фейерверков во дворах. Законом их запрещено запускать рядом с домами, с крыш, с балконов и из окон», — заявила Рамзенкова. Ее слова приводит «Лента.ру». В случае несоблюдения этих правил предусмотрены штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а при нанесении ущерба здоровью или имуществу других людей — от 40 до 50 тысяч рублей.

Рамзенкова также напомнила, что даже в праздничные дни действует запрет на употребление спиртных напитков в общественных местах, включая дворы жилых домов. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупредил о серьезности штрафов за неправильный запуск фейерверков или салютов. В случае, если в регионе был введен особый противопожарный режим, штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Любители шумно отпраздновать Новый год могут получить штрафы за фейерверки во дворах и распитие алкогольных напитков в общественных местах. Об этом сообщила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. «Штрафы в новогоднюю ночь грозят и любителям фейерверков во дворах. Законом их запрещено запускать рядом с домами, с крыш, с балконов и из окон», — заявила Рамзенкова. Ее слова приводит «Лента.ру». В случае несоблюдения этих правил предусмотрены штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а при нанесении ущерба здоровью или имуществу других людей — от 40 до 50 тысяч рублей. Рамзенкова также напомнила, что даже в праздничные дни действует запрет на употребление спиртных напитков в общественных местах, включая дворы жилых домов. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупредил о серьезности штрафов за неправильный запуск фейерверков или салютов. В случае, если в регионе был введен особый противопожарный режим, штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...