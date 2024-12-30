Россиян предупредили о штрафе, который можно получить во время Нового года

Любители шумно отпраздновать Новый год могут получить штрафы за фейерверки во дворах и распитие алкогольных напитков в общественных местах. Об этом сообщила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.
«Штрафы в новогоднюю ночь грозят и любителям фейерверков во дворах. Законом их запрещено запускать рядом с домами, с крыш, с балконов и из окон», — заявила Рамзенкова. Ее слова приводит «Лента.ру». В случае несоблюдения этих правил предусмотрены штрафы в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а при нанесении ущерба здоровью или имуществу других людей — от 40 до 50 тысяч рублей.
Рамзенкова также напомнила, что даже в праздничные дни действует запрет на употребление спиртных напитков в общественных местах, включая дворы жилых домов. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупредил о серьезности штрафов за неправильный запуск фейерверков или салютов. В случае, если в регионе был введен особый противопожарный режим, штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.
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