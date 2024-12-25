В Госдуме предупредили о штрафах за запуск фейерверков и салютов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предупредил о серьезности штрафов за неправильный запуск фейерверков или салютов, который приводит к повреждению чужого имущества или вреда здоровью. Он подчеркнул, что сумма штрафа может достигать до 50 тысяч рублей.
«Согласно статье 20 КоАП РФ, за нарушение правил пожарной безопасности на граждан может быть наложен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если в регионе был введен особый противопожарный режим, то штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей. Если запуск пиротехники привел к пожару, повреждению имущества или причинению легкого или среднего вреда здоровью человека, виновному грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей», — рассказал Кошелев в интервью РИА Новости.
Кошелев также уточнил, что при более серьезных последствиях нарушения правил использования пиротехники, таких как тяжкие травмы или значительный ущерб имуществу, нарушителям грозит уголовная ответственность. Он подчеркнул важность соблюдения мер безопасности при обращении с фейерверками и рекомендовал использовать специально оборудованные и безопасные площадки для запуска пиротехники.
Запрещается производить запуск фейерверков с балконов, вблизи деревьев, многоквартирных домов, а также в условиях снежной бури. Разрешение на использование пиротехники в открытых пространствах предоставляется лицам старше 16 лет, предупредила Мария Спиридонова, представитель Ассоциации юристов России.
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