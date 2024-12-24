Новый год с огоньком: как запустить фейерверк без риска для жизни

Новогодний праздник становится ярче, если сопровождается световыми спецэффектами. Салюты, бенгальские огни, петарды всегда ассоциировались с традиционной частью торжества. URA.RU подготовило рекомендации по выбору и безопасному использованию пиротехники.
Как выбрать петарды и фейерверки
Где покупать
Фейерверки нужно приобретать в местах официальной продажи, советует МЧС РФ. По данным специалистов, перед покупкой важно проверить наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке, срока годности, адреса или телефона производителя.
«Необходимо обратить внимание на упаковку, на которой должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Если обнаружены вмятины на упаковке, трещины или другие повреждения корпуса, изделия использовать запрещено», — говорится на сайте ведомства. Там советуют изучить ограничения по условиям применения изделия, способы безопасного запуска, размеры опасной зоны, условия хранения, срок годности и способы утилизации.
Что должно быть на упаковке
Специалисты Роспотребнадзора составили список информации, которая обязательно должна быть на упаковке. Изучение этих данных поможет не ошибиться в выборе качественной продукции:
- сертификационный знак
- предупреждение об опасности
- класс опасности
- единый знак обращения на рынке ЕАЭС
- дата окончания срока годности
- область применения
- инструкция на русском языке
- информация об изготовителе
- требования по безопасному хранению и утилизации.
Где хранить пиротехнику
Сотрудники МЧС советуют обратить внимание на хранение фейерверков. Они советуют держать пиротехнику в сухом и темном месте, недоступном для детей. Также запрещается хранить пиротехнику рядом с огнеопасными жидкостями и газовыми плитами.
«Вещества, которые содержатся в петардах, могут воспламениться под прямыми лучами. Поэтому их нельзя оставлять на солнце, например на подоконниках или балконах», — говорится на сайте ведомства. Кроме того, нельзя зажигать спички и сигареты в помещениях, где находится пиротехника. В сырых помещения, таких как подвал или гараж, также не рекомендуется оставлять фейерверки.
Где можно запускать петарды и фейерверки
Фейерверки, салюты и петарды нельзя запускать в помещениях, на балконах, на крышах зданий, на сценических площадках. Важно обратить внимание на установку линий электропередачи. Рядом с ними также запрещено применять пиротехнику.
Как запускать пиротехнику: правила безопасности
Для запуска фейерверка нужно выбрать ровную площадку. Расстояние от жилых домов должно составлять не менее 50 метров, так как пиротехника может залететь на балконы, в квартиры или попасть в людей.
«Перед тем как поджечь фитиль петарды или фейерверка, точно определите верх изделия, откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей», — советуют сотрудники МЧС. Во время запуска петарды нельзя держать ее в руках, к горящему изделию нельзя приближаться менее чем на 5-10 метров.
Запускать петарды детям запрещено. Спасатели советуют не пытаться поджечь фитиль еще раз, если пиротехника не сработала. Подходить к изделию после его использования можно спустя 10 минут.
Утилизация фейерверков
Неразорвавшийся или загоревшийся фейерверк нужно потушить согласно требованиям пожарной безопасности: с помощью огнетушителя или воды. Запрещается накрывать горящую пиротехнику тканью или другими предметами, так как основной источник горения не блокируется. После запуска осмотрите площадку, не бросайте пиротехнику на улице. Все сработавшие ракеты следует собрать и замочить.
Наказание за нарушение правил
За нарушение правил использования пиротехники предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за нарушение гражданам грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей. За повреждение чужого имущества и причинение вреда здоровью наступает уголовная ответственность. В этих случаях нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
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