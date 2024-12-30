30 декабря 2024

Си Цзиньпин и Владимир Путин поздравили друг друга с Новым годом

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Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом
Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом Фото:

Российский лидер Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Новым годом. Лидеры стран обменялись новогодними посланиями 31 декабря. 

«31 декабря 2024 года председатель Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями с Новым годом», — говорится в сообщении. Его приводит агентство Синьхуа.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ поздравил ряд зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством. В частности, в этот список попали лидеры стран — членов СНГ, а также государств Азии, Африки и Латинской Америки, передает 360.ru. Из европейских лидеров Путин поздравил только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает RT.

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Российский лидер Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Новым годом. Лидеры стран обменялись новогодними посланиями 31 декабря.  «31 декабря 2024 года председатель Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями с Новым годом», — говорится в сообщении. Его приводит агентство Синьхуа. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ поздравил ряд зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством. В частности, в этот список попали лидеры стран — членов СНГ, а также государств Азии, Африки и Латинской Америки, передает 360.ru. Из европейских лидеров Путин поздравил только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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