30 декабря 2024
29 декабря 2024

«Уралвагонзавод» поставил все танки по контракту с Минобороны РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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УВЗ отправил заключительные партии Т-90М и Т-72Б3 (архивное фото)
УВЗ отправил заключительные партии Т-90М и Т-72Б3 (архивное фото) Фото:

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») завершил выполнение двух контрактов — в адрес Минобороны РФ были отправлены заключительные в 2024 году партии танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ.

«В 2024 году наш коллектив круглосуточно обеспечивал войска современной боевой техникой. Объемы производства от месяца к месяцу увеличивались. Особенно ударным по трудоемкости и выпуску продукции стал ноябрь этого года», — говорится в telegram-канале концерна.

По традиции танкостроители по-новогоднему украсили танки из каждой партии: на Т-90М установили флаг России, а на Т-72Б3 — новогоднюю елку. Также в них вложили календари с детскими рисунками, посвященными предстоящему юбилею УВЗ.

Сама техника с начала СВО изменилась координально. Директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил, что танк начала 2022 года и конца 2024 года — «две разные боевые машины». Например, теперь техника оснащается сетками против FPV-дронов, системами РЭБ и резиноармированной защитой. Дополнительное укрепление появилась на корме, двигателе и моторно-трансмиссионном отсеке танков.

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«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») завершил выполнение двух контрактов — в адрес Минобороны РФ были отправлены заключительные в 2024 году партии танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ. «В 2024 году наш коллектив круглосуточно обеспечивал войска современной боевой техникой. Объемы производства от месяца к месяцу увеличивались. Особенно ударным по трудоемкости и выпуску продукции стал ноябрь этого года», — говорится в telegram-канале концерна. По традиции танкостроители по-новогоднему украсили танки из каждой партии: на Т-90М установили флаг России, а на Т-72Б3 — новогоднюю елку. Также в них вложили календари с детскими рисунками, посвященными предстоящему юбилею УВЗ. Сама техника с начала СВО изменилась координально. Директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил, что танк начала 2022 года и конца 2024 года — «две разные боевые машины». Например, теперь техника оснащается сетками против FPV-дронов, системами РЭБ и резиноармированной защитой. Дополнительное укрепление появилась на корме, двигателе и моторно-трансмиссионном отсеке танков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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