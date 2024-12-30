«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») завершил выполнение двух контрактов — в адрес Минобороны РФ были отправлены заключительные в 2024 году партии танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ.
«В 2024 году наш коллектив круглосуточно обеспечивал войска современной боевой техникой. Объемы производства от месяца к месяцу увеличивались. Особенно ударным по трудоемкости и выпуску продукции стал ноябрь этого года», — говорится в telegram-канале концерна.
По традиции танкостроители по-новогоднему украсили танки из каждой партии: на Т-90М установили флаг России, а на Т-72Б3 — новогоднюю елку. Также в них вложили календари с детскими рисунками, посвященными предстоящему юбилею УВЗ.
Сама техника с начала СВО изменилась координально. Директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил, что танк начала 2022 года и конца 2024 года — «две разные боевые машины». Например, теперь техника оснащается сетками против FPV-дронов, системами РЭБ и резиноармированной защитой. Дополнительное укрепление появилась на корме, двигателе и моторно-трансмиссионном отсеке танков.
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