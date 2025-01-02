Екатеринбуржцы начали сдавать билеты на главный каток из-за воды на льду

03 января 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

Некоторые требуют вернуть им потраченные деньги на билет (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Жители Екатеринбурга начали сдавать заранее купленные билеты на каток на Площади 1905 года из-за воды, которая появилась на льду. Это следует из комментариев, которые появились в официальном telegram-канале «Каток на площади». Администрация катка выступила с предупреждением, что из-за оттепели на льду может быть вода. «Друзья, мы не властны над погодой, поэтому имейте в виду — сегодня лед на катке мягкий», — предупредили горожан в паблике. Некоторые отнеслись к объявлению с пониманием и заявили, что приедут и сделают красивые фото. А некоторые потребовали вернуть им деньги. «Как вернуть деньги за билеты? Не хочется отдавать 900 рублей за покатушки по воде», — написала Юлия. «Тогда уменьшайте стоимость на билеты или возвращаете половину сумму за купленные уже билеты. Мы платим за комфорт, который вы гарантируете. 900 р. на дороге не валяются», — поддержала другая горожанка под ником Alice. Администрация успокоила недовольных клиентов, что деньги будут возвращены. Ранее в Новоуральске из-за оттепели закрылись ледяные горки в Парке культуры и отдыха. Сотрудники посчитали, что катание с таких аттракционов опасно для детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Екатеринбурга начали сдавать заранее купленные билеты на каток на Площади 1905 года из-за воды, которая появилась на льду. Это следует из комментариев, которые появились в официальном telegram-канале «Каток на площади». Администрация катка выступила с предупреждением, что из-за оттепели на льду может быть вода. «Друзья, мы не властны над погодой, поэтому имейте в виду — сегодня лед на катке мягкий», — предупредили горожан в паблике. Некоторые отнеслись к объявлению с пониманием и заявили, что приедут и сделают красивые фото. А некоторые потребовали вернуть им деньги. «Как вернуть деньги за билеты? Не хочется отдавать 900 рублей за покатушки по воде», — написала Юлия. «Тогда уменьшайте стоимость на билеты или возвращаете половину сумму за купленные уже билеты. Мы платим за комфорт, который вы гарантируете. 900 р. на дороге не валяются», — поддержала другая горожанка под ником Alice. Администрация успокоила недовольных клиентов, что деньги будут возвращены. Ранее в Новоуральске из-за оттепели закрылись ледяные горки в Парке культуры и отдыха. Сотрудники посчитали, что катание с таких аттракционов опасно для детей.