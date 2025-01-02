02 января 2025

Екатеринбуржцы начали сдавать билеты на главный каток из-за воды на льду

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие катка на Площади 1905 года. Екатеринбург, каток, площадь 1905 года, лед
Некоторые требуют вернуть им потраченные деньги на билет (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга начали сдавать заранее купленные билеты на каток на Площади 1905 года из-за воды, которая появилась на льду. Это следует из комментариев, которые появились в официальном telegram-канале «Каток на площади».

Администрация катка выступила с предупреждением, что из-за оттепели на льду может быть вода. «Друзья, мы не властны над погодой, поэтому имейте в виду — сегодня лед на катке мягкий», — предупредили горожан в паблике. Некоторые отнеслись к объявлению с пониманием и заявили, что приедут и сделают красивые фото. А некоторые потребовали вернуть им деньги.

«Как вернуть деньги за билеты? Не хочется отдавать 900 рублей за покатушки по воде», — написала Юлия. «Тогда уменьшайте стоимость на билеты или возвращаете половину сумму за купленные уже билеты. Мы платим за комфорт, который вы гарантируете. 900 р. на дороге не валяются», — поддержала другая горожанка под ником Alice.

Администрация успокоила недовольных клиентов, что деньги будут возвращены. Ранее в Новоуральске из-за оттепели закрылись ледяные горки в Парке культуры и отдыха. Сотрудники посчитали, что катание с таких аттракционов опасно для детей.

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Жители Екатеринбурга начали сдавать заранее купленные билеты на каток на Площади 1905 года из-за воды, которая появилась на льду. Это следует из комментариев, которые появились в официальном telegram-канале «Каток на площади». Администрация катка выступила с предупреждением, что из-за оттепели на льду может быть вода. «Друзья, мы не властны над погодой, поэтому имейте в виду — сегодня лед на катке мягкий», — предупредили горожан в паблике. Некоторые отнеслись к объявлению с пониманием и заявили, что приедут и сделают красивые фото. А некоторые потребовали вернуть им деньги. «Как вернуть деньги за билеты? Не хочется отдавать 900 рублей за покатушки по воде», — написала Юлия. «Тогда уменьшайте стоимость на билеты или возвращаете половину сумму за купленные уже билеты. Мы платим за комфорт, который вы гарантируете. 900 р. на дороге не валяются», — поддержала другая горожанка под ником Alice. Администрация успокоила недовольных клиентов, что деньги будут возвращены. Ранее в Новоуральске из-за оттепели закрылись ледяные горки в Парке культуры и отдыха. Сотрудники посчитали, что катание с таких аттракционов опасно для детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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