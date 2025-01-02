В Челябинске из-за потепления закрыли горки на площади Революции

При плюсовой температуре эксплуатировать ледовые горки нельзя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На площади Революции в Челябинске из-за потепления закрыли горки. Катание будет открыто после понижения температуры.

«В связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка „Остров сокровищ“ на площади Революции сегодня, 3 января, закрыты горки», — уточнили в управлении культуры администрации города. Эксперты добавили, что горки можно эксплуатировать только при температуре от трех до 40 градусов мороза.

В управлении культуры отметили, что сам ледовый городок работает сегодня по стандартному графику, до 23:00. В мэрии предупредили, что для безопасности посетителей и сохранности горок из-за потепления могут быть введены ограничения на катание и в следующие дни.

Синоптики предупреждали о потеплении, которое принес атлантический циклон. Резкое похолодание начнется с 6 января.