02 января 2025

В Челябинске из-за потепления закрыли горки на площади Революции

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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок
При плюсовой температуре эксплуатировать ледовые горки нельзя Фото:

На площади Революции в Челябинске из-за потепления закрыли горки. Катание будет открыто после понижения температуры.

«В связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка „Остров сокровищ“ на площади Революции сегодня, 3 января, закрыты горки», — уточнили в управлении культуры администрации города. Эксперты добавили, что горки можно эксплуатировать только при температуре от трех до 40 градусов мороза.

В управлении культуры отметили, что сам ледовый городок работает сегодня по стандартному графику, до 23:00. В мэрии предупредили, что для безопасности посетителей и сохранности горок из-за потепления могут быть введены ограничения на катание и в следующие дни.

Синоптики предупреждали о потеплении, которое принес атлантический циклон. Резкое похолодание начнется с 6 января.

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На площади Революции в Челябинске из-за потепления закрыли горки. Катание будет открыто после понижения температуры. «В связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка „Остров сокровищ“ на площади Революции сегодня, 3 января, закрыты горки», — уточнили в управлении культуры администрации города. Эксперты добавили, что горки можно эксплуатировать только при температуре от трех до 40 градусов мороза. В управлении культуры отметили, что сам ледовый городок работает сегодня по стандартному графику, до 23:00. В мэрии предупредили, что для безопасности посетителей и сохранности горок из-за потепления могут быть введены ограничения на катание и в следующие дни. Синоптики предупреждали о потеплении, которое принес атлантический циклон. Резкое похолодание начнется с 6 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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