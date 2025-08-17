Росавиация отозвала допуски на полеты из Магнитогорска в Египет у чартера РФ

Росавиация издала приказ с отзывом допусков на полеты из Магнитогорска (Челябинская область) в Египет у российского чартера «Азур Эйр». Как следует из приказа, рейсы были заявлены для перевозки на африканские курорты.
«Выдать и отозвать допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров», — рейсы из Магнитогорска предусматривали перелеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Предусматривалось, что полеты будут совершаться дважды в неделю на каждом из направлений без ограничений. Однако согласно данным расписания аэропорта Магнитогорска, в Египет полеты не осуществляются.
Всего приказ лишил «Азур Эйр» допуска на 26 рейсов в Египет. Городами отправления планировались Нижневартовск, Мурманск, Брянск, Астрахань, Магадан и другие.
«Азур Эйр» появилась в 2014 году как дочерняя компания «Ютэйр» (первоначальное «дочка» назвалась «Катэкавиа»). Первый полет борт компании совершил в Шарм-эль-Шейх. В феврале 2016 года получила допуск с международным регулярным рейсам. В настоящий момент совершает чартеры на курорты из российских городов. Стратегический партнер туроператора Anex Tour.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!