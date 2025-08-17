17 августа 2025

Росавиация отозвала допуски на полеты из Магнитогорска в Египет у чартера РФ

«Азур Эйр» лишилась допусков на полеты в Египет из Магнитогорска
Росавиация издала приказ с отзывом допусков на полеты из Магнитогорска (Челябинская область) в Египет у российского чартера «Азур Эйр». Как следует из приказа, рейсы были заявлены для перевозки на африканские курорты.

«Выдать и отозвать допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров», — рейсы из Магнитогорска предусматривали перелеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Предусматривалось, что полеты будут совершаться дважды в неделю на каждом из направлений без ограничений. Однако согласно данным расписания аэропорта Магнитогорска, в Египет полеты не осуществляются.

Всего приказ лишил «Азур Эйр» допуска на 26 рейсов в Египет. Городами отправления планировались Нижневартовск, Мурманск, Брянск, Астрахань, Магадан и другие.

«Азур Эйр» появилась в 2014 году как дочерняя компания «Ютэйр» (первоначальное «дочка» назвалась «Катэкавиа»). Первый полет борт компании совершил в Шарм-эль-Шейх. В феврале 2016 года получила допуск с международным регулярным рейсам. В настоящий момент совершает чартеры на курорты из российских городов. Стратегический партнер туроператора Anex Tour.

