В Челябинске справились с тремя критическими зонами подтопления после ливней

В Челябинске после исполнения поручений мэра города Алексея Лошкина удалось справиться с тремя критическими зонами подтоплений, где всегда поднималась вода после ливней. Об этом рассказал на аппаратном совещании замглавы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
«Ливневки на улице 32-й годовщины Октября справились, они отвели всю воду. Впервые за много лет после дождей не затопило трамвайное депо №1. После прочистки трубы ливневки ушла вода от Эстонских болот», — сообщил Агеев.
Как уточнил Агеев, отлично отработали ливневки у улицы 32-й годовщины Октября, вся вода полностью принимается водоприемными решетками. Аналогичный успех зафиксирован у депо, здесь после ремонта коллектора и обустройства дополнительных решеток ливневки впервые за много лет начали работать, как надо.
Лошкину доложили, что сейчас активно ведутся работы на улице Труда рядом с областным судом. Агеев отметил, что ливно побывал на эстонских болотах в Ленинском районе и отметил, что болота практически исчезли, уровень воды снизился на 40 см.
«Планируем ближе к зиме, когда болота более-менее подсохнут и произойдет замерзание почвы, вырубить поросль и организовать русло. Далее будем планировать благоустройство территории», — отметил Агеев.
Мэр города подчеркнул, что в регионе начинается сезон дождей, поэтому все подразделения должны быть готовы к отводу осадков. Ранее он дал ряд поручений по отводу осадков к зон подтопления Челябинска.
