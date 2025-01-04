04 января 2025
03 января 2025

Водителей просят экстренно отложить поездки по Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Автовладельцам угрожает метель и гололед
Автовладельцам угрожает метель и гололед Фото:

Водителей просят отложить дальние поездки по Челябинской области из-за надвигающейся бури. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«Внимание, на юге области уже наблюдаются осадки в виде снега и усиление ветра на автодороге „Черноречье-Бреды“. Будьте осторожны и отложите дальние поездки», — говорится в заявлении ведомства.

В региональном миндортрансе отмечают, что с 6 января в отдельных районах области ожидаются метели. Водителей просят быть внимательными из-за гололедицы.

В  пресс-службе Упрдор «Южный Урал» информируют, что в горнозаводской зоне Челябинской области, в тои числе на трассе М-5, сильный снег, метель, большой поток транспорта, движение затруднено. Водителей просят по возможности не выезжать в горнозаводскую зону без крайней необходимости.

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Водителей просят отложить дальние поездки по Челябинской области из-за надвигающейся бури. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Внимание, на юге области уже наблюдаются осадки в виде снега и усиление ветра на автодороге „Черноречье-Бреды“. Будьте осторожны и отложите дальние поездки», — говорится в заявлении ведомства. В региональном миндортрансе отмечают, что с 6 января в отдельных районах области ожидаются метели. Водителей просят быть внимательными из-за гололедицы. В  пресс-службе Упрдор «Южный Урал» информируют, что в горнозаводской зоне Челябинской области, в тои числе на трассе М-5, сильный снег, метель, большой поток транспорта, движение затруднено. Водителей просят по возможности не выезжать в горнозаводскую зону без крайней необходимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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