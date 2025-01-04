Водителей просят экстренно отложить поездки по Челябинской области

Водителей просят отложить дальние поездки по Челябинской области из-за надвигающейся бури. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Внимание, на юге области уже наблюдаются осадки в виде снега и усиление ветра на автодороге „Черноречье-Бреды“. Будьте осторожны и отложите дальние поездки», — говорится в заявлении ведомства.
В региональном миндортрансе отмечают, что с 6 января в отдельных районах области ожидаются метели. Водителей просят быть внимательными из-за гололедицы.
В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» информируют, что в горнозаводской зоне Челябинской области, в тои числе на трассе М-5, сильный снег, метель, большой поток транспорта, движение затруднено. Водителей просят по возможности не выезжать в горнозаводскую зону без крайней необходимости.
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