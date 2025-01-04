В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ночью 2 января компания молодых людей дважды ограбила киоск с фейерверками и напала на проходящего мимо мужчину. Инцидент произошел в микрорайоне Вагонка на улице Юности, 16, рассказали очевидцы. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в МУ МВД России «Нижнетагильское».
«Примерно в 02:20 вот эта компания вооруженных молодых людей ограбила магазин фейерверков… Но, видимо, им показалось этого мало, и под утро (06:05) они вернулись! Разбили оставшиеся окна торговой точки. Еще на видео попало, что они напали на проходившего мимо мужчину», — сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По информации сообщества, молодые люди заставили мужчину перевести им деньги с банковской карточки.
В пресс-службе городской полиции сообщили URA.RU, что информация о происшествии поступила в отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское». «В настоящее время в подразделении организована проверка, сотрудниками уголовного розыска устанавливаются личности. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — рассказали в ведомстве.
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