04 января 2025

Подростки ограбили киоск с фейерверками и напали на прохожего в Нижнем Тагиле. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки обчистили павильон на улице Юности, 16 (архивное фото)
Подростки обчистили павильон на улице Юности, 16 (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ночью 2 января компания молодых людей дважды ограбила киоск с фейерверками и напала на проходящего мимо мужчину. Инцидент произошел в микрорайоне Вагонка на улице Юности, 16, рассказали очевидцы. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Примерно в 02:20 вот эта компания вооруженных молодых людей ограбила магазин фейерверков… Но, видимо, им показалось этого мало, и под утро (06:05) они вернулись! Разбили оставшиеся окна торговой точки. Еще на видео попало, что они напали на проходившего мимо мужчину», — сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По информации сообщества, молодые люди заставили мужчину перевести им деньги с банковской карточки.

В пресс-службе городской полиции сообщили URA.RU, что информация о происшествии поступила в отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское». «В настоящее время в подразделении организована проверка, сотрудниками уголовного розыска устанавливаются личности. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — рассказали в ведомстве.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ночью 2 января компания молодых людей дважды ограбила киоск с фейерверками и напала на проходящего мимо мужчину. Инцидент произошел в микрорайоне Вагонка на улице Юности, 16, рассказали очевидцы. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в МУ МВД России «Нижнетагильское». «Примерно в 02:20 вот эта компания вооруженных молодых людей ограбила магазин фейерверков… Но, видимо, им показалось этого мало, и под утро (06:05) они вернулись! Разбили оставшиеся окна торговой точки. Еще на видео попало, что они напали на проходившего мимо мужчину», — сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По информации сообщества, молодые люди заставили мужчину перевести им деньги с банковской карточки. В пресс-службе городской полиции сообщили URA.RU, что информация о происшествии поступила в отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское». «В настоящее время в подразделении организована проверка, сотрудниками уголовного розыска устанавливаются личности. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — рассказали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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