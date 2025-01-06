06 января 2025
05 января 2025

Когда потеплеет в Свердловской области

Синоптик Пулин: в Свердловскую область придет оттепель 8 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Потепление придет после короткого периода морозов
Потепление придет после короткого периода морозов Фото:

В Свердловской области потеплеет 8 января из-за теплого воздуха, который придет в регион с циклоном Bernd. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Похолодание кратковременное, уже в среду к территории области подойдет теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном Bernd. Циклон расположен над Скандинавией», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ранее URA.RU писало об усилении морозов на Среднем Урале. Пик придется на ночь с 7 на 8 января, когда температура опустится до -25 градусов.

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В Свердловской области потеплеет 8 января из-за теплого воздуха, который придет в регион с циклоном Bernd. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Похолодание кратковременное, уже в среду к территории области подойдет теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном Bernd. Циклон расположен над Скандинавией», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ранее URA.RU писало об усилении морозов на Среднем Урале. Пик придется на ночь с 7 на 8 января, когда температура опустится до -25 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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