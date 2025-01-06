Когда потеплеет в Свердловской области

Потепление придет после короткого периода морозов
В Свердловской области потеплеет 8 января из-за теплого воздуха, который придет в регион с циклоном Bernd. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Похолодание кратковременное, уже в среду к территории области подойдет теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном Bernd. Циклон расположен над Скандинавией», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Ранее URA.RU писало об усилении морозов на Среднем Урале. Пик придется на ночь с 7 на 8 января, когда температура опустится до -25 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!