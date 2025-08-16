В Екатеринбурге во время Дня города на сцене выключился свет. Фото

В Екатеринбурге временно вышла из строя сцена на площади 1905 года
Техника отключилась на три минуты
День города в Екатеринбурге в 2025 году

В Екатеринбурге сцена на площади 1905 года временно вышла из строя во время празднования Дня города. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Сцена на площади 1905 года отключилась. Небольшая техническая заминка. Слава Скрипка ( Slava Skripka, автор хита „Сидим с бобром за столом“ — прим. URA.RU) до сих пор не вышел на сцену», — сообщил собеседник агентства.

Электричества не было около трех минут, после чего оборудование было оперативно восстановлено. Пока артист не вышел на сцену, ведущие развлекали собравшихся горожан.

URA.RU следит за всеми интересными событиями в День города. Празднования жителей, активности и выступления хедлайнеров — в онлайн-трансляции агентства.

На сцене отключилось электричество
На сцене отключилось электричество
Фото:

