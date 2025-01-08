Пассажиры пожаловались на давку и платный туалет на автовокзале Ханты-Мансийска

Пассажиров из ХМАО возмутили условия на автовокзале Ханты-Мансийска. Они рассказали URA.RU, что в зале ожидания не хватает мест для сидения, из-за чего многим приходится стоять. Также жителей возмутило, что туалет на автовокзале платный даже для тех, у кого есть билеты.
«Мы ждали автобус на автовокзале в Ханты-Мансийске. Сидячих мест было мало, и всем приходилось стоять. Перед входом в туалет сидела кассир, которая сообщила, что вход платный», — рассказала одна из пассажирок. По ее словам, согласно правилам, пассажиров с билетами должны были пропустить бесплатно, но кассир не согласилась с этим, что привело к конфликту.
Посетители автовокзала рассказали, что даже за деньги воспользоваться туалетом было затруднительно из-за антисанитарных условий. Среди других претензий к работе автовокзала — отсутствие эффективной системы поиска забытых вещей. Одна из заявительниц отметила, что по приезде в Ханты-Мансийск их семья оставила в автобусе шарф-снуд дочери, но сотрудники не смогли его найти.
Агентство направило запрос на автовокзал Ханты-Мансийска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Югре установили новые максимальные тарифы на стоимость проезда в общественном транспорте. С января 2025 года цены вырастут на два рубля.
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