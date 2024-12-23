23 декабря 2024

В ХМАО подорожает проезд в общественном транспорте с нового года

© Служба новостей «URA.RU»
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Транспорт. Пермь, автобус, общественный транспорт, поручень, трамвай, валидатор
Проезд по городу подорожает на два рубля Фото:

В Югре установили новые максимальные тарифы на стоимость проезда по городу в общественном транспорте. С 1 января 2025 года цены вырастут на два рубля.

«Стоимость проезда в городских транспортных средствах категории „М3“ (автобусы) составит 34 рубля», — следует из приказа Региональной службы по тарифам. В 2024 году аналогичный ценник находился на уровне 32 рублей.

Максимальная стоимость проезда в маршрутках по городу составит 38 рублей. Цена также выросла на два рубля.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выпустили на дороги новогодние автобусы. Транспорт украсили хвойными гирляндами, бантами и подарками.

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В Югре установили новые максимальные тарифы на стоимость проезда по городу в общественном транспорте. С 1 января 2025 года цены вырастут на два рубля. «Стоимость проезда в городских транспортных средствах категории „М3“ (автобусы) составит 34 рубля», — следует из приказа Региональной службы по тарифам. В 2024 году аналогичный ценник находился на уровне 32 рублей. Максимальная стоимость проезда в маршрутках по городу составит 38 рублей. Цена также выросла на два рубля. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выпустили на дороги новогодние автобусы. Транспорт украсили хвойными гирляндами, бантами и подарками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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