В Свердловской области рухнула заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 52%
© Служба новостей «URA.RU»
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Снижение заболеваемости связано с разобщением коллективов в праздники Фото:

За первую неделю 2025 года в Свердловской области выявили 11,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на половину меньше, чем неделей ранее. Заболеваемость коронавирусом в регионе тоже снизилась, следует из информации регионального Роспотребнадзора и портала Объясняем.РФ.

«За первую неделю 2025 года зарегистрировано 11,5 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Это меньше, чем за последнюю неделю 2024-го, на 51,7%», — сообщили в Роспотребнадзоре.

COVID-19 в период с 30 декабря по 5 января заболели 241 человек, выздоровели — 387, попали в стационар — 11, погибших нет. При этом на предыдущей неделе выявили 729 случаев, а 861 человек выздоровел. Тогда госпитализировали 54 человека, а пять скончались.

Пик заболеваемости ОРВИ ожидается после новогодних праздников. URA.RU сообщали в Роспотребнадзоре, что это связано с длительным разобщением рабочих и учебных коллективов.

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За первую неделю 2025 года в Свердловской области выявили 11,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на половину меньше, чем неделей ранее. Заболеваемость коронавирусом в регионе тоже снизилась, следует из информации регионального Роспотребнадзора и портала Объясняем.РФ. «За первую неделю 2025 года зарегистрировано 11,5 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Это меньше, чем за последнюю неделю 2024-го, на 51,7%», — сообщили в Роспотребнадзоре. COVID-19 в период с 30 декабря по 5 января заболели 241 человек, выздоровели — 387, попали в стационар — 11, погибших нет. При этом на предыдущей неделе выявили 729 случаев, а 861 человек выздоровел. Тогда госпитализировали 54 человека, а пять скончались. Пик заболеваемости ОРВИ ожидается после новогодних праздников. URA.RU сообщали в Роспотребнадзоре, что это связано с длительным разобщением рабочих и учебных коллективов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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