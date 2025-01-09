В Свердловской области рухнула заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 52%

09 января 2025 в 17:30 Размер текста - 17 +

Снижение заболеваемости связано с разобщением коллективов в праздники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За первую неделю 2025 года в Свердловской области выявили 11,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на половину меньше, чем неделей ранее. Заболеваемость коронавирусом в регионе тоже снизилась, следует из информации регионального Роспотребнадзора и портала Объясняем.РФ. «За первую неделю 2025 года зарегистрировано 11,5 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Это меньше, чем за последнюю неделю 2024-го, на 51,7%», — сообщили в Роспотребнадзоре. COVID-19 в период с 30 декабря по 5 января заболели 241 человек, выздоровели — 387, попали в стационар — 11, погибших нет. При этом на предыдущей неделе выявили 729 случаев, а 861 человек выздоровел. Тогда госпитализировали 54 человека, а пять скончались. Пик заболеваемости ОРВИ ожидается после новогодних праздников. URA.RU сообщали в Роспотребнадзоре, что это связано с длительным разобщением рабочих и учебных коллективов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первую неделю 2025 года в Свердловской области выявили 11,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на половину меньше, чем неделей ранее. Заболеваемость коронавирусом в регионе тоже снизилась, следует из информации регионального Роспотребнадзора и портала Объясняем.РФ. «За первую неделю 2025 года зарегистрировано 11,5 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Это меньше, чем за последнюю неделю 2024-го, на 51,7%», — сообщили в Роспотребнадзоре. COVID-19 в период с 30 декабря по 5 января заболели 241 человек, выздоровели — 387, попали в стационар — 11, погибших нет. При этом на предыдущей неделе выявили 729 случаев, а 861 человек выздоровел. Тогда госпитализировали 54 человека, а пять скончались. Пик заболеваемости ОРВИ ожидается после новогодних праздников. URA.RU сообщали в Роспотребнадзоре, что это связано с длительным разобщением рабочих и учебных коллективов.