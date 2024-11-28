В Свердловской области ожидается вспышка ОРВИ

28 ноября 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Пик заболеваемости ОРВИ ежегодно происходит после Нового года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области после новогодних праздников ожидается пик заболеваемости ОРВИ. Это связано с длительным разобщением рабочих или учебных коллективов во время каникул. Подробности URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. «Традиционно можно сказать только о том, что повышение уровня заболеваемости все равно будет. Ежегодно мы видим этот процесс после завершения новогодних каникул. А вот то, каким будет амплитуда этого подъема заболеваемости, зависит от нас с вами», — поделилась пресс-секретарь ведомства Наталья Лукьянцева. В регионе продолжается массовая прививочная кампания. По словам Лукьянцевой, согласно текущей эпидситуации, сейчас благоприятный период для вакцинации против гриппа. Каждый год могут быть один или два пика заболеваемости ОРВИ, обычно они вызваны разными возбудителями. Сколько их будет в 2024 году — неизвестно. Наталья Лукьянцева подчеркнула, что это зависит от ответственности населения. За неделю с 18-го по 24 ноября ОРВИ заболели 32,6 тысячи свердловчан. Это больше прошлой недели на 7,2%, но ниже среднего многолетнего уровня на 7,2%. Среди заболевших 56,6% — дети. Самая высокая заболеваемость — в ЗАТО Свободном, Каменске-Уральском, Кировграде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области после новогодних праздников ожидается пик заболеваемости ОРВИ. Это связано с длительным разобщением рабочих или учебных коллективов во время каникул. Подробности URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. «Традиционно можно сказать только о том, что повышение уровня заболеваемости все равно будет. Ежегодно мы видим этот процесс после завершения новогодних каникул. А вот то, каким будет амплитуда этого подъема заболеваемости, зависит от нас с вами», — поделилась пресс-секретарь ведомства Наталья Лукьянцева. В регионе продолжается массовая прививочная кампания. По словам Лукьянцевой, согласно текущей эпидситуации, сейчас благоприятный период для вакцинации против гриппа. Каждый год могут быть один или два пика заболеваемости ОРВИ, обычно они вызваны разными возбудителями. Сколько их будет в 2024 году — неизвестно. Наталья Лукьянцева подчеркнула, что это зависит от ответственности населения. За неделю с 18-го по 24 ноября ОРВИ заболели 32,6 тысячи свердловчан. Это больше прошлой недели на 7,2%, но ниже среднего многолетнего уровня на 7,2%. Среди заболевших 56,6% — дети. Самая высокая заболеваемость — в ЗАТО Свободном, Каменске-Уральском, Кировграде.