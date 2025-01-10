Умер экс-главврач Пермской психиатрической больницы Владислав Лобашов

Бывший главный врач Пермской городской психиатрической больницы Владислав Лобашев ушел из жизни на 80-м году жизни. Последние годы он работал в составе выездной психиатрической бригады Пермской станции скорой помощи, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«С прискорбием сообщаем, что 9 января ушел из жизни врач-психиатр выездной бригады СМП Владислав Лобашов. Владислав Дмитриевич с 2007 года работал в составе выездной психиатрической бригады скорой медицинской помощи сначала на условиях внешнего совместительства, а с 2013 года на основной должности», — сообщает учреждение.
Лобашов возглавлял городскую психиатрическую больницу с 2001 по 2009 годы. Его коллеги по станции скорой помощи выразили соболезнования в связи с кончиной медика.
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