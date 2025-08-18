В Перми ищут подрядчика для строительства снегоприемного пункта

На первый этап строительства снегоприемника в Перми потратят 268 млн рублей
Территория для размещения снегоприемника уже спланирована, ранее здесь складировали ТБО
Территория для размещения снегоприемника уже спланирована, ранее здесь складировали ТБО Фото:

В Перми стартовал конкурс на строительство нового снегоприемного пункта в Мотовилихинском районе. Максимальная стоимость контракта определена в размере 268 млн рублей. Подрядчику предстоит первым этапом установить очистные сооружения для поверхностного стока. Работы планируется завершить к 7 октября 2026 года.

«Объект разместят на участке с восточной стороны кольцевой развязки Братской улицы, Сылвенского и Бродовского трактов. Территория для размещения снегоприемника уже спланирована, ранее здесь складировали твердые бытовые отходы. В районе отсутствует промышленная и жилая застройка», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Итоги конкурса подведут 12 сентября 2025 года. Подрядчик должен будет обеспечить монтаж очистных сооружений, а также выполнить работы по подготовке площадки и инженерной инфраструктуры.

