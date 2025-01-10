Дома в Копейске отключают от газа из-за отсутствия договоров на обслуживание. Фото, видео

10 января 2025 в 18:46 Размер текста - 17 +

Газовое оборудование должно обслуживаться квалифицированными специалистами, добавили в мэрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Копейске Челябинской области целые дома отключают от газоснабжения из-за отсутствия договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования. Люди говорят, что без газа не смогут готовить еду и мыться. Информацию об отключении 10 января подтвердили в пресс-службе администрации Копейска. «В Старокамышинске (входит в состав Копейского городского округа — прим. URA.RU) целые дома отключают от газа. Копейчане не могут приготовить пищу и мыться. Причина: нет договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования», — говорят жители дома по улице Коммунистическая, 16. В администрации Копейска знают о сложившейся ситуации и подтверждают, что под отключение попали только те многоквартирные дома, жильцы которых не заключили договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования. «В настоящее время АО „Газпром газораспределение Челябинск“ в городе Копейске начинает отключать от газоснабжения [некоторые] многоквартирные дома. У копейчан есть возможность дозаключить договоры на ВДГО», — сообщила пресс-служба администрации Копейска на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Газовое оборудование представляет опасность и должно обслуживаться квалифицированными специалистами, добавили в мэрии. Теперь пострадавшим жильцам нужно сначала выбрать старшего по дому, потом взять образцы документов на заключение договора, далее оформить протокол общего собрания собственников и приложить копии правоустанавливающих документов по всем квартирам. После чего прийти в филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Копейске и заключить договор. Пока процедура не пройдена, людям придется зимой сидеть без газа. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу компании «Газпром газораспределение Челябинск». Ответ будет опубликован после получения. Обновлено в 19:08 по Уральскому времени: «Дома № 11 и 14 по улице Коммунистической в Старокамышинске были отключены от системы газоснабжения в соответствии с правилами пользования газом. При этом собственники дома №14 к настоящему времени устранили нарушения, возобновление подачи газа назначено на 11 января. После устранения нарушений в отношении дома №11 также будут проведены работы по возобновлению подачи газа», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Челябинск» Уведомление об отключении газа на доме №16 по улице Коммунистической в Копейске Группа «Подслушано Копейск» в ВК Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Копейске Челябинской области целые дома отключают от газоснабжения из-за отсутствия договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования. Люди говорят, что без газа не смогут готовить еду и мыться. Информацию об отключении 10 января подтвердили в пресс-службе администрации Копейска. «В Старокамышинске (входит в состав Копейского городского округа — прим. URA.RU) целые дома отключают от газа. Копейчане не могут приготовить пищу и мыться. Причина: нет договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования», — говорят жители дома по улице Коммунистическая, 16. В администрации Копейска знают о сложившейся ситуации и подтверждают, что под отключение попали только те многоквартирные дома, жильцы которых не заключили договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования. «В настоящее время АО „Газпром газораспределение Челябинск“ в городе Копейске начинает отключать от газоснабжения [некоторые] многоквартирные дома. У копейчан есть возможность дозаключить договоры на ВДГО», — сообщила пресс-служба администрации Копейска на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Газовое оборудование представляет опасность и должно обслуживаться квалифицированными специалистами, добавили в мэрии. Теперь пострадавшим жильцам нужно сначала выбрать старшего по дому, потом взять образцы документов на заключение договора, далее оформить протокол общего собрания собственников и приложить копии правоустанавливающих документов по всем квартирам. После чего прийти в филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Копейске и заключить договор. Пока процедура не пройдена, людям придется зимой сидеть без газа. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу компании «Газпром газораспределение Челябинск». Ответ будет опубликован после получения. Обновлено в 19:08 по Уральскому времени: «Дома № 11 и 14 по улице Коммунистической в Старокамышинске были отключены от системы газоснабжения в соответствии с правилами пользования газом. При этом собственники дома №14 к настоящему времени устранили нарушения, возобновление подачи газа назначено на 11 января. После устранения нарушений в отношении дома №11 также будут проведены работы по возобновлению подачи газа», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Челябинск»