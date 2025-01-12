В новогодние каникулы сборы кинотеатров Пермского края выросли на 11%

Сборы кинотеатров в Пермском крае за первую неделю 2025 года увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представлены в статистике Единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов (ЕАИС).
«С 1 по 7 января 2025 года региональные кинотеатры заработали 85,4 миллиона рублей, в то время как в 2024 году эта цифра составила 76,6 миллиона рублей за ту же неделю. Хотя сборы выросли, посещаемость кинотеатров в Прикамье снизилась», — передает РБК-Пермь со ссылкой на данные ЕАИС.
Средняя цена билетов возросла на 12-15% в зависимости от времени и наполняемости залов. Выручка за указанный период по сравнению с прошлым годом увеличилась незначительно — на 5-8%.
Ожидается, что в январе и феврале спрос останется стабильным, так как зрители будут продолжать посещать новогодние премьеры. По мнению экспертов, 2025 год будет демонстрировать показатели, сопоставимые с 2024 годом.
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