13 января 2025

В Челябинске арестовали сотрудника ГУФСИН, помогавшего жулику

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Сморчков ГУФСИН Челябинской области
Сотрудник ГУФСИН Андрей Сморчков признал вину в получении взятки Фото:

Ленинский райсуд Челябинска 14 января отправил под арест сроком на два месяца сотрудника ГУФСИН Андрея Сморчкова, который был задержан с поличным за получение взятки от находящегося под домашним арестом подследственного. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 марта 2025 года», — зачитал решение суда судья Алексей Курдюков. Как сообщил Курдюков, сотрудник ГУФСИН подозревается в совершении еще ряда преступлений.

Как сообщил помощник прокурора Ленинского района Челябинска Александр Васильев, вину сотрудник ГУФСИН признал, со следствием сотрудничает. Сотрудники ФСБ совместно с УСБ ГУФСИН России по региону 13 января задержали с поличным сотрудника ГУФСИН при передаче взятки в размере 30 тысяч рублей. За это он должен был «закрывать глаза» за нарушения челябинца, находящимся под следствием, домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ.

Андрей Сморчков ГУФСИН Челябинской области
Сотрудник ГУФСИН пойман с поличным
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ленинский райсуд Челябинска 14 января отправил под арест сроком на два месяца сотрудника ГУФСИН Андрея Сморчкова, который был задержан с поличным за получение взятки от находящегося под домашним арестом подследственного. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 марта 2025 года», — зачитал решение суда судья Алексей Курдюков. Как сообщил Курдюков, сотрудник ГУФСИН подозревается в совершении еще ряда преступлений. Как сообщил помощник прокурора Ленинского района Челябинска Александр Васильев, вину сотрудник ГУФСИН признал, со следствием сотрудничает. Сотрудники ФСБ совместно с УСБ ГУФСИН России по региону 13 января задержали с поличным сотрудника ГУФСИН при передаче взятки в размере 30 тысяч рублей. За это он должен был «закрывать глаза» за нарушения челябинца, находящимся под следствием, домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...