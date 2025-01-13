В Челябинске арестовали сотрудника ГУФСИН, помогавшего жулику

14 января 2025 в 12:52 Размер текста - 17 +

Сотрудник ГУФСИН Андрей Сморчков признал вину в получении взятки Фото: Павел Сидоров © URA.RU Ленинский райсуд Челябинска 14 января отправил под арест сроком на два месяца сотрудника ГУФСИН Андрея Сморчкова, который был задержан с поличным за получение взятки от находящегося под домашним арестом подследственного. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 марта 2025 года», — зачитал решение суда судья Алексей Курдюков. Как сообщил Курдюков, сотрудник ГУФСИН подозревается в совершении еще ряда преступлений. Как сообщил помощник прокурора Ленинского района Челябинска Александр Васильев, вину сотрудник ГУФСИН признал, со следствием сотрудничает. Сотрудники ФСБ совместно с УСБ ГУФСИН России по региону 13 января задержали с поличным сотрудника ГУФСИН при передаче взятки в размере 30 тысяч рублей. За это он должен был «закрывать глаза» за нарушения челябинца, находящимся под следствием, домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ. Сотрудник ГУФСИН пойман с поличным Фото: Павел Сидоров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский райсуд Челябинска 14 января отправил под арест сроком на два месяца сотрудника ГУФСИН Андрея Сморчкова, который был задержан с поличным за получение взятки от находящегося под домашним арестом подследственного. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 марта 2025 года», — зачитал решение суда судья Алексей Курдюков. Как сообщил Курдюков, сотрудник ГУФСИН подозревается в совершении еще ряда преступлений. Как сообщил помощник прокурора Ленинского района Челябинска Александр Васильев, вину сотрудник ГУФСИН признал, со следствием сотрудничает. Сотрудники ФСБ совместно с УСБ ГУФСИН России по региону 13 января задержали с поличным сотрудника ГУФСИН при передаче взятки в размере 30 тысяч рублей. За это он должен был «закрывать глаза» за нарушения челябинца, находящимся под следствием, домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ.