Два человека пострадали в Петербурге после падения наледи с крыши

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после травмирования двух человек из-за упавшей наледи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В Санкт-Петербурге несовершеннолетний и женщина пострадали от падения наледи. В частности, 16-летний юноша после удара по голове на некоторое время потерял сознание. По данному факту ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
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