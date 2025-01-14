14 января 2025

Два человека пострадали в Петербурге после падения наледи с крыши

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Наледь с крыши травмировала женщину и подростка
Наледь с крыши травмировала женщину и подростка Фото:

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после травмирования двух человек из-за упавшей наледи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Санкт-Петербурге несовершеннолетний и женщина пострадали от падения наледи. В частности, 16-летний юноша после удара по голове на некоторое время потерял сознание. По данному факту ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

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Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после травмирования двух человек из-за упавшей наледи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В Санкт-Петербурге несовершеннолетний и женщина пострадали от падения наледи. В частности, 16-летний юноша после удара по голове на некоторое время потерял сознание. По данному факту ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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