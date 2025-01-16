«Нету времени»: Лукашенко заявил, что не следит за избирательной кампанией в Беларуси

Лукашенко: у меня нет времени следить за избирательной компанией в стране
© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко призвал граждан прийти и отдать свой голос на выборах президента
Лукашенко призвал граждан прийти и отдать свой голос на выборах президента Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не следит за текущей избирательной кампанией в стране. По словам главы государства, его внимание сосредоточено на делах, а не на словах. 

«Если честно, не слежу. Нету времени для этого. Знаю, что идут дебаты. Но ни одних дебатов я не видел. Сейчас не до дебатов», — сказал Александр Лукашенко. Его слова передает корреспондент БЕЛТА. Белорусский лидер подчеркнул важность действий и развития страны в текущий момент.

Кроме того, Лукашенко призвал граждан активно участвовать в предстоящем голосовании, отметив, что для этого отведено достаточно времени. Президент подчеркивает роль каждого голоса в определении будущего страны.

Выборы президента Беларуси назначили на 26 января. Белорусский лидер Александр Лукашенко зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в республике.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не следит за текущей избирательной кампанией в стране. По словам главы государства, его внимание сосредоточено на делах, а не на словах.  «Если честно, не слежу. Нету времени для этого. Знаю, что идут дебаты. Но ни одних дебатов я не видел. Сейчас не до дебатов», — сказал Александр Лукашенко. Его слова передает корреспондент БЕЛТА. Белорусский лидер подчеркнул важность действий и развития страны в текущий момент. Кроме того, Лукашенко призвал граждан активно участвовать в предстоящем голосовании, отметив, что для этого отведено достаточно времени. Президент подчеркивает роль каждого голоса в определении будущего страны. Выборы президента Беларуси назначили на 26 января. Белорусский лидер Александр Лукашенко зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в республике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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