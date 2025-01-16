«Нету времени»: Лукашенко заявил, что не следит за избирательной кампанией в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не следит за текущей избирательной кампанией в стране. По словам главы государства, его внимание сосредоточено на делах, а не на словах.
«Если честно, не слежу. Нету времени для этого. Знаю, что идут дебаты. Но ни одних дебатов я не видел. Сейчас не до дебатов», — сказал Александр Лукашенко. Его слова передает корреспондент БЕЛТА. Белорусский лидер подчеркнул важность действий и развития страны в текущий момент.
Кроме того, Лукашенко призвал граждан активно участвовать в предстоящем голосовании, отметив, что для этого отведено достаточно времени. Президент подчеркивает роль каждого голоса в определении будущего страны.
Выборы президента Беларуси назначили на 26 января. Белорусский лидер Александр Лукашенко зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в республике.
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