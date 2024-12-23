Лукашенко зарегистрирован кандидатом на выборах президента Беларуси

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Александр Лукашенко вновь подал заявление в кандидаты на президентские выборы
Александр Лукашенко вновь подал заявление в кандидаты на президентские выборы Фото:

Белорусский лидер Александр Лукашенко зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в республике. Об этом сообщает ЦИК страны. 

«Лукашенко зарегистрирован кандидатом на выборах президента Беларуси», — стало известно во время заседания Центральной избирательной комиссии. В настоящий момент обсуждаются организационные моменты, в том числе, как будет выглядеть текст бюллетеня. 

В последний раз выборы в стране проходили в 2020 году. Тогда по итогам голосования президентом был переизбран Лукашенко. 

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Белорусский лидер Александр Лукашенко зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в республике. Об этом сообщает ЦИК страны.  «Лукашенко зарегистрирован кандидатом на выборах президента Беларуси», — стало известно во время заседания Центральной избирательной комиссии. В настоящий момент обсуждаются организационные моменты, в том числе, как будет выглядеть текст бюллетеня.  В последний раз выборы в стране проходили в 2020 году. Тогда по итогам голосования президентом был переизбран Лукашенко. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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