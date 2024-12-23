Белорусский лидер Александр Лукашенко зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в республике. Об этом сообщает ЦИК страны.
«Лукашенко зарегистрирован кандидатом на выборах президента Беларуси», — стало известно во время заседания Центральной избирательной комиссии. В настоящий момент обсуждаются организационные моменты, в том числе, как будет выглядеть текст бюллетеня.
В последний раз выборы в стране проходили в 2020 году. Тогда по итогам голосования президентом был переизбран Лукашенко.
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