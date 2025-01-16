Зеленский рассказал о закулисных переговорах с Россией об окончании СВО

Зеленский: Украина не ведет скрытых переговоров с Россией о прекращении СВО
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По словам Зеленского, переговоры о мире вне интересов Киева
По словам Зеленского, переговоры о мире вне интересов Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении спецоперации. Об этом сообщил действующий глава Украины Владимир Зеленский. 

«Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, это не в наших интересах», — сказал Зеленский в интервью. Видео опубликовано в его telegram-канале.

Ранее Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, но Киев законодательно запретил их проведение. Однако 6 января Зеленский заявил, что готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным на новых условиях. По его словам, Киев начнет переговоры только после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. РФ не раз отмечала, что переговоры будут вестись на условиях Кремля. 

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Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении спецоперации. Об этом сообщил действующий глава Украины Владимир Зеленский.  «Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, это не в наших интересах», — сказал Зеленский в интервью. Видео опубликовано в его telegram-канале. Ранее Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, но Киев законодательно запретил их проведение. Однако 6 января Зеленский заявил, что готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным на новых условиях. По его словам, Киев начнет переговоры только после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. РФ не раз отмечала, что переговоры будут вестись на условиях Кремля. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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