Жительница ХМАО, снявшая свою машину с эвакуатора, обвинила банк в самоуправстве

Жительница Ханты-Мансийска Вероника Старцева обвинила «Экспобанк», где брала кредит на машину, в незаконных действиях. Финансовая организация пыталась забрать на эвакуаторе ее автомобиль на ответственное хранение без решения суда за просрочку платежа.
«Двое мужчин решили увезти мой автомобиль на эвакуаторе. Как выяснилось далее, один из них был якобы представителем АО „Экспобанк“. На основании какой-то доверенности и, ссылаясь на мое якобы согласие в случае задолженности по автокредиту, он перемещает авто на ответственное хранение на стоянку в Сургут», — сообщила собеседница.
Старцева пояснила, что без решения суда (а в суд банк не подавал) и без исполнительного производства никто не имеет право перемещать чужое имущество. Также девушка заявила, что считает такие действия банка самоуправством и она их пресекла, сняв автомобиль с эвакуатора.
Югорчанка уже выиграла суд у «Экспобанка» из-за накрученных дополнительных услуг при покупке авто. Девушка утверждает, что исправно платила сумму кредита ежемесячно, но потом из-за финансовых трудностей попросила банк сделать рефинансирование, либо найти другой способ перенести платеж — организация в этом отказала.
«После одного пропущенного платежа мне начали звонить с незнакомых номеров и спрашивать причины, уговаривать заплатить. Одна женщина рассказала о кредитных каникулах, однако изначально банк мне этот вариант не предложил. И вот спустя время они решили забрать машину», — добавила Старцева.
Сейчас девушка собирается написать заявление в полицию, а также найти пострадавших людей от действий банка. Также югорчанка сообщила, что в скором времени погасит задолженность.
В пресс-службу «Экспобанка» направлен официальный запрос. На момент публикации материал ответ на него не поступил.
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