Туристы ХМАО придумали способ сэкономить на отдыхе в Турции

Жители Югры стали чаще снимать квартиры во время путешествия в Турцию. Вариант выходит дешевле, чем привычный отдых в гостиницах. Ситуацию URA.RU обсудило с самими путешественниками и турагентами.
«Решили снимать квартиру в Анталии, потому что сутки даже в относительно недорогом отеле обходились примерно в 4,5 тысяч рублей. Сейчас в сезон цены сильно выросли. Квартира вышла чуть ли не в два раза дешевле, но надо учитывать, что снимать надо на длительный срок», — рассказал журналисту агентства один из туристов.
Другие югорские путешественники также нередко стали сами снимать квартиры вместо гостиниц, наблюдают турагенты. Но прежде всего стараются выбирать жилье по рекомендации знакомых или брать проверенные варианты.
«Если люди едут на три-четыре недели и более, то, конечно, квартиры выгоднее. Ты там обычной жизнью живешь. В отеле, понятно, дороже проживание, потому что там убирают за клиентом и готовят ему. В целом по многим туристическим направлениям квартира будет выгоднее», — пояснила руководитель турагентства SoloWay Елена Соловьева.
