13 августа 2025

В ХМАО в конце недели ожидается ливень с грозой

В ХМАО в конце недели ожидаются ливень и гроза
В пятницу, 15 августа, в нескольких районах Югры ожидается сильный ливень с грозой. Об этом сообщает telegram-канал «МЧС ХМАО-Югры».

«По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, днем 15 августа местами ожидаются неблагоприятные погодные явления. Сильный дождь, гроза», – сообщает telegram-канал ведомства.

Непогода придет в Нефтеюганский, Сургутский и Нижневартовский районы. В Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Покачи и Радужный. МЧС напоминает югорчанам о правилах безопасности: избегать рекламных щитов и шатких конструкций, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.

{{author.id ? author.name : author.author}}
