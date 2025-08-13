13 августа 2025

Пенсионеры в Арктическом районе ХМАО получат продуктовые наборы от властей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более двух тысяч пенсионеров получат продуктовые наборы ко Дню Белоярского района
Более двух тысяч пенсионеров получат продуктовые наборы ко Дню Белоярского района Фото:

В Белоярском районе более двух тысяч пенсионеров получат продуктовые наборы к празднованию Дня муниципалитета. Об этом написал мэр Сергей Маненков в своем telegram-канале.

«Продуктовые наборы на сумму 2 300 рублей получат 2186 человек из числа данной категории граждан. Денежные средства на это мероприятие будут выделены из бюджета района», — написал Маненков в telegram-канале.

Наборы с продуктами питания, в том числе и с товарами от местных производителей, получат неработающие пенсионеры 65 лет и старше. Волонтеры начнут доставлять их с 15 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белоярском районе более двух тысяч пенсионеров получат продуктовые наборы к празднованию Дня муниципалитета. Об этом написал мэр Сергей Маненков в своем telegram-канале. «Продуктовые наборы на сумму 2 300 рублей получат 2186 человек из числа данной категории граждан. Денежные средства на это мероприятие будут выделены из бюджета района», — написал Маненков в telegram-канале. Наборы с продуктами питания, в том числе и с товарами от местных производителей, получат неработающие пенсионеры 65 лет и старше. Волонтеры начнут доставлять их с 15 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...