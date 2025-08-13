Пенсионеры в Арктическом районе ХМАО получат продуктовые наборы от властей

Более двух тысяч пенсионеров получат продуктовые наборы ко Дню Белоярского района
В Белоярском районе более двух тысяч пенсионеров получат продуктовые наборы к празднованию Дня муниципалитета. Об этом написал мэр Сергей Маненков в своем telegram-канале.
«Продуктовые наборы на сумму 2 300 рублей получат 2186 человек из числа данной категории граждан. Денежные средства на это мероприятие будут выделены из бюджета района», — написал Маненков в telegram-канале.
Наборы с продуктами питания, в том числе и с товарами от местных производителей, получат неработающие пенсионеры 65 лет и старше. Волонтеры начнут доставлять их с 15 августа.
