Бизнесмен из ХМАО избавляется от сети магазинов для взрослых из-за развода

В Сургуте выставлена на продажу сеть магазинов для взрослых. В качестве причины владелец указал в объявлении развод и переезд.
«Продаю три действующих магазина. Бизнес с перчинкой начал работу в 2017 году. Причина: развод и переезд в другой регион», — следует из объявления. В комплекте с магазинами новому владельцу достанется персонал, товары и аккаунты в соцсетях. Основатель также обещает давать консультации после передачи бизнеса.
В разговоре с корреспондентом URA.RU бизнесмен рассказал, что офлайн-магазины остаются востребованными, несмотря на продажу товаров для взрослых на маркетплейсах. «В основном товар привозим из Китая. У будущего владельца проблем с закупками не будет», — поделился собеседник агентства.
Кроме того, югорские предприниматели начали избавляться и от загородных домов, которые строили для посуточной аренды. Риелторы предполагают, так бизнесмены рассчитывают заработать на разнице в цене.
Ранее URA.RU сообщало, что разорившийся миллионер из ХМАО Андрей Копайгора продал трехэтажный особняк и земельный участок в Санкт-Петербурге. Покупателем стала компания «РМИ-Сталь», действующая в интересах гендиректора «Акрон-Холдинга» Павла Морозова.
