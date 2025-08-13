13 августа 2025

Яблоки и груши как оружие: подростки из ХМАО кидаются фруктами в прохожих. Фото

В ХМАО подростки устроили фруктовый террор из окон
Вечером в 14-ом микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) группа подростков устроили фруктовую бомбардировку по прохожим из окон. Дети кидались яблоками, грушами и едва не попали в голову одному из жителей. Об этой шалости сообщил очевидец в группе «ВКонтакте» «ЧП Нефтеюганск».

«Сегодня вечером с 50-го дома, 14 микрорайон, подростки кидались яблоками и грушами. Чуть не попали по голове, вовремя остановились», — пишет подписчик сообщества.

