Несовершеннолетние кидались яблоками и грушами
Вечером в 14-ом микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) группа подростков устроили фруктовую бомбардировку по прохожим из окон. Дети кидались яблоками, грушами и едва не попали в голову одному из жителей. Об этой шалости сообщил очевидец в группе «ВКонтакте» «ЧП Нефтеюганск».
«Сегодня вечером с 50-го дома, 14 микрорайон, подростки кидались яблоками и грушами. Чуть не попали по голове, вовремя остановились», — пишет подписчик сообщества.
