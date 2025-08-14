В ХМАО полиция задержала свадебный кортеж за нарушение ПДД

В Нижневартовске возле центрального рынка полицейские задержали водителя свадебного кортежа за нарушение правил дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции региона.
«Полиция проводила мероприятия по выявлению нарушителей ПДД. В ходе них был задержан водитель автомобиля [свадебного кортежа], который нарушил правила дорожного движения», — рассказали агентству в ведомстве. На водителя был составлен административный протокол.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте полиция и Росгвардия провели на дорогах массовые облавы. По итогам силовики составили 35 административных протоколов.
