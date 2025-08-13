Налоговая требует ареста скважин нефтекомпании из ХМАО, связанной с Кипром

Налоговая обратилась в суд с требованием арестовать нефтяные скважины компании «Руфьеганнефтегаз» из Нижневартовска (ХМАО), которая входит в структуру кипрского холдинга. По данным арбитражного суда Югры, ведомство просит продать имущество предприятия, чтобы погасить его долги по налогам.
«Обратить взыскание на заложенное имущество ООО „Руфьеганнефтегаз“: скважины и операторный блок на ДНС Мыхловского месторождения. Из стоимости имущества удовлетворить требование о погашении задолженности на сумму не более 74 338 719,29 руб.», — говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось URA.RU.
Все объекты расположены в Нижневартовском районе ХМАО. Стоимость скважин, по данным кадастра, составляет от 23 до 25,54 млн рублей каждая, а операторного блока — 1,18 млн рублей. Налоговая требует продать их с торгов, чтобы погасить долги компании по налогам.
По информации из открытых источников, предприятие ведет добычу нефти и газа на нескольких месторождениях округа, включая Руфь-Еганское, Мыхлорское, Южно-Руфьеганское, Восточно-Сороминское и Южно-Лорьеганское. С 2019 года владельцем «Руфьеганнефтегаза» является «Печоранефтегаз» из Ухты, принадлежащий компании «1Ойл Менеджмент». Эта структура, в свою очередь, контролируется зарегистрированной на Кипре 1OIL HOLDINGS LIMITED.
Агентство URA.RU направило запросы в ООО «Руфьеганнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что ФНС требует банкротства нефтяной компании «Руфьеганнефтегаз». По информации ведомства, компания задолжала почти 90 миллионов рублей.
