16 января 2025

Поставки растительной продукции в Челябинскую область упали на 31%

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинскую область в 2024 году завезли на треть меньше овощей и фруктов
В Челябинскую область в 2024 году завезли на треть меньше овощей и фруктов Фото:

Импорт растительной продукции в Челябинскую область с 2023 года снизился на 31%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в 2024 году через склады временного хранения прошло 17,5 тысячи партий товара.

«В 2023 году на складах временного хранения и в пунктах пропуска через госграницу РФ должностные лица управления проконтролировали 25,4 тысячи партий. В 2024 году прошло только 17,5 тысячи партий продукции растительного происхождения», — сообщили в Россельхознадзоре.

В 2024 году наблюдалось уменьшение экспорта не только растительной продукции, но и других товаров. Так, экспорт лесо- и пиломатериалов сократился на 54%, а овощей, фруктов, зерна и картофеля — на 21%.

При этом уровень ввозимой продукции в регион остался практически неизменным. В 2023 году в область завезли и проконтролировали 4,379 тысячи партий товаров, а в 2024 году — 4,277 тысячи партий.

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Импорт растительной продукции в Челябинскую область с 2023 года снизился на 31%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в 2024 году через склады временного хранения прошло 17,5 тысячи партий товара. «В 2023 году на складах временного хранения и в пунктах пропуска через госграницу РФ должностные лица управления проконтролировали 25,4 тысячи партий. В 2024 году прошло только 17,5 тысячи партий продукции растительного происхождения», — сообщили в Россельхознадзоре. В 2024 году наблюдалось уменьшение экспорта не только растительной продукции, но и других товаров. Так, экспорт лесо- и пиломатериалов сократился на 54%, а овощей, фруктов, зерна и картофеля — на 21%. При этом уровень ввозимой продукции в регион остался практически неизменным. В 2023 году в область завезли и проконтролировали 4,379 тысячи партий товаров, а в 2024 году — 4,277 тысячи партий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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