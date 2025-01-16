Поставки растительной продукции в Челябинскую область упали на 31%

Импорт растительной продукции в Челябинскую область с 2023 года снизился на 31%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в 2024 году через склады временного хранения прошло 17,5 тысячи партий товара.
«В 2023 году на складах временного хранения и в пунктах пропуска через госграницу РФ должностные лица управления проконтролировали 25,4 тысячи партий. В 2024 году прошло только 17,5 тысячи партий продукции растительного происхождения», — сообщили в Россельхознадзоре.
В 2024 году наблюдалось уменьшение экспорта не только растительной продукции, но и других товаров. Так, экспорт лесо- и пиломатериалов сократился на 54%, а овощей, фруктов, зерна и картофеля — на 21%.
При этом уровень ввозимой продукции в регион остался практически неизменным. В 2023 году в область завезли и проконтролировали 4,379 тысячи партий товаров, а в 2024 году — 4,277 тысячи партий.
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