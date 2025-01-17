Пезешкиан начал переговоры с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча глав государств началась в Зеленой гостиной Кремлевского дворца.
«Начались переговоры между Путиным и Пезешкианом», — сообщает ТАСС. Там добавили, что иранские журналисты прибыли на место проведения встречи задолго до ее начала, в то время как представителей западных СМИ не оказалось.
Ожидающих лидеров стран угощали фруктами и бутербродами с чаем. Встреча проходит в Зеленой гостиной.
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