Пезешкиан начал переговоры с Путиным

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Пезешкиан прибыл в Москву
Пезешкиан прибыл в Москву Фото:

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча глав государств началась в Зеленой гостиной Кремлевского дворца.

«Начались переговоры между Путиным и Пезешкианом», — сообщает ТАСС. Там добавили, что иранские журналисты прибыли на место проведения встречи задолго до ее начала, в то время как представителей западных СМИ не оказалось.

Ожидающих лидеров стран угощали фруктами и бутербродами с чаем. Встреча проходит в Зеленой гостиной.

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча глав государств началась в Зеленой гостиной Кремлевского дворца. «Начались переговоры между Путиным и Пезешкианом», — сообщает ТАСС. Там добавили, что иранские журналисты прибыли на место проведения встречи задолго до ее начала, в то время как представителей западных СМИ не оказалось. Ожидающих лидеров стран угощали фруктами и бутербродами с чаем. Встреча проходит в Зеленой гостиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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