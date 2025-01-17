17 января 2025

Губернатор ХМАО поздравил уральского полпреда Жогу с юбилеем

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук пожелал уральскому полпреду здоровья и успехов в государственных делах
Кухарук пожелал уральскому полпреду здоровья и успехов в государственных делах Фото:

Глава ХМАО Руслан Кухарук поздравил полномочного представителя президента в УрФО Артема Жогу с днем рождения. В социальных сетях губернатор Югры пожелал Жоге здоровья и успехов в государственных делах. 

«Уважаемый Артем Владимирович! От имени югорчан хочу поблагодарить Вас за поддержку инициатив и проектов нашего региона. Ваша работа способствует развитию Югры и улучшению жизни людей. Желаем Вам крепкого здоровья, энергии и новых успехов в государственных делах на благо нашей страны! С юбилеем! „, — написал Кухарук в своем telegram-канале.

От лица югорчан он поблагодарил Артема Жогу за поддержку инициатив и проектов ХМАО. Кухарук также отметил роль уральского полпреда в развитии округа и улучшении качества его жителей.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО обратился к президенту РФ Владимиру Путину в его день рождения. Кухарук пожелал ему здоровья и новых достижений. 

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Глава ХМАО Руслан Кухарук поздравил полномочного представителя президента в УрФО Артема Жогу с днем рождения. В социальных сетях губернатор Югры пожелал Жоге здоровья и успехов в государственных делах.  «Уважаемый Артем Владимирович! От имени югорчан хочу поблагодарить Вас за поддержку инициатив и проектов нашего региона. Ваша работа способствует развитию Югры и улучшению жизни людей. Желаем Вам крепкого здоровья, энергии и новых успехов в государственных делах на благо нашей страны! С юбилеем! „, — написал Кухарук в своем telegram-канале. От лица югорчан он поблагодарил Артема Жогу за поддержку инициатив и проектов ХМАО. Кухарук также отметил роль уральского полпреда в развитии округа и улучшении качества его жителей. Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО обратился к президенту РФ Владимиру Путину в его день рождения. Кухарук пожелал ему здоровья и новых достижений. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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