Губернатор ХМАО поздравил уральского полпреда Жогу с юбилеем

Глава ХМАО Руслан Кухарук поздравил полномочного представителя президента в УрФО Артема Жогу с днем рождения. В социальных сетях губернатор Югры пожелал Жоге здоровья и успехов в государственных делах.
«Уважаемый Артем Владимирович! От имени югорчан хочу поблагодарить Вас за поддержку инициатив и проектов нашего региона. Ваша работа способствует развитию Югры и улучшению жизни людей. Желаем Вам крепкого здоровья, энергии и новых успехов в государственных делах на благо нашей страны! С юбилеем! „, — написал Кухарук в своем telegram-канале.
От лица югорчан он поблагодарил Артема Жогу за поддержку инициатив и проектов ХМАО. Кухарук также отметил роль уральского полпреда в развитии округа и улучшении качества его жителей.
Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО обратился к президенту РФ Владимиру Путину в его день рождения. Кухарук пожелал ему здоровья и новых достижений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!