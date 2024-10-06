Кухарук обратился к Путину в день его рождения

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. В своем telegram-канале губернатор Югры отметил вклад президента в развитие регионов, пожелал ему здоровья и новых достижений.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас от имени всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры! Желаем Вам крепкого здоровья, сил и новых свершений на благо нашей Родины», — написал Кухарук.
Губернатор Югры отметил, что регион следует курсу, обозначенному главой государства. ХМАО развивает инфраструктуру, строит школы и детские сады, а также улучшает качество жизни местных жителей. Он подчеркнул, что регион создает условия, чтобы жители хотели жить и работать в Югре, а молодежь видела свое будущее в России.
Ранее URA.RU писало, что Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО. Тем же указом принята отставка Натальи Комаровой с поста.
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