06 октября 2024
05 октября 2024

Кухарук обратился к Путину в день его рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения Фото:

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. В своем telegram-канале губернатор Югры отметил вклад президента в развитие регионов, пожелал ему здоровья и новых достижений.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас от имени всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры! Желаем Вам крепкого здоровья, сил и новых свершений на благо нашей Родины», — написал Кухарук.

Губернатор Югры отметил, что регион следует курсу, обозначенному главой государства. ХМАО развивает инфраструктуру, строит школы и детские сады, а также улучшает качество жизни местных жителей. Он подчеркнул, что регион создает условия, чтобы жители хотели жить и работать в Югре, а молодежь видела свое будущее в России.

Ранее URA.RU писало, что Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО. Тем же указом принята отставка Натальи Комаровой с поста.

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Глава Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. В своем telegram-канале губернатор Югры отметил вклад президента в развитие регионов, пожелал ему здоровья и новых достижений. «Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас от имени всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры! Желаем Вам крепкого здоровья, сил и новых свершений на благо нашей Родины», — написал Кухарук. Губернатор Югры отметил, что регион следует курсу, обозначенному главой государства. ХМАО развивает инфраструктуру, строит школы и детские сады, а также улучшает качество жизни местных жителей. Он подчеркнул, что регион создает условия, чтобы жители хотели жить и работать в Югре, а молодежь видела свое будущее в России. Ранее URA.RU писало, что Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО. Тем же указом принята отставка Натальи Комаровой с поста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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