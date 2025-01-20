Свердловский священник поддержал идею запрета соцсетей детям. Видео

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Иеромонах считает, что соцсети негативно влияют на детей
Иеромонах считает, что соцсети негативно влияют на детей Фото:

Нужно ограничить доступ к соцсетям детям до 14 лет. Так они смогут лучше учиться и больше общаться в жизни. Об этом заявил секретарь учёного совета Екатеринбургской семинарии иеромонах Прокопий (Рудченко).

«Это полезная инициатива. Не знаю, станет ли проще, но действительно ограничения в этом направлении должны быть. Может быть, это даст возможность им больше образовываться, по старинке читать бумажную литературу, больше времени уделять самообразованию, живому общению», — поделился иеромонах в эфире ОТВ.

Он также рассказал, что священники сейчас работают и с вузами. По его словам, такой запрос поступил от университетов. «Самые частые запросы студентов — создание семьи и, как ни странно, сомнение в выбранной профессии», — отмечает иеромонах.

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Нужно ограничить доступ к соцсетям детям до 14 лет. Так они смогут лучше учиться и больше общаться в жизни. Об этом заявил секретарь учёного совета Екатеринбургской семинарии иеромонах Прокопий (Рудченко). «Это полезная инициатива. Не знаю, станет ли проще, но действительно ограничения в этом направлении должны быть. Может быть, это даст возможность им больше образовываться, по старинке читать бумажную литературу, больше времени уделять самообразованию, живому общению», — поделился иеромонах в эфире ОТВ. Он также рассказал, что священники сейчас работают и с вузами. По его словам, такой запрос поступил от университетов. «Самые частые запросы студентов — создание семьи и, как ни странно, сомнение в выбранной профессии», — отмечает иеромонах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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