Екатеринбуржцы встали в огромную пробку на Макаровском мосту из-за ДТП, движение перекрыто. Фото, видео

В Екатеринбурге на Макаровском мосту образовался затор из-за аварии
Гаишники перекрыли улицу Челюскинцев
Гаишники перекрыли улицу Челюскинцев

В Екатеринбурге днем 19 августа выстроилась огромная пробка на Макаровском мосту из-за перевернувшейся «Газели» в аварии с автобусом на улице Челюскинцев. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Движение на мосту в сторону вокзала встало. Дело в том, что инспекторы ДПС полностью перекрыли проезд на время проверки и устранения последствий происшествия. Водители вынуждены объезжать участок через дублер и по соседним улицам.

Авария произошла пару часов назад. «Газель» влетела в междугородний автобус и перевернулась. В грузовой машине зажало водителя, однако на данный момент его уже достали и госпитализировали.

Фото:
Фото:

