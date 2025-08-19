В Екатеринбурге днем 19 августа выстроилась огромная пробка на Макаровском мосту из-за перевернувшейся «Газели» в аварии с автобусом на улице Челюскинцев. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
Движение на мосту в сторону вокзала встало. Дело в том, что инспекторы ДПС полностью перекрыли проезд на время проверки и устранения последствий происшествия. Водители вынуждены объезжать участок через дублер и по соседним улицам.
Авария произошла пару часов назад. «Газель» влетела в междугородний автобус и перевернулась. В грузовой машине зажало водителя, однако на данный момент его уже достали и госпитализировали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!