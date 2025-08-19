После подарка Путина на Аляске возник бум на мотоциклы «Урал»

После сюжета в новостях, где жителю Аляски от президента РФ Владимира Путина подарили мотоцикл «Урал» в Свердловской области замечен всплеск интереса к этим машинам. Об этом URA.RU рассказал сотрудник одной из дилерских компаний в Екатеринбурге.
«После событий на Аляске стали приходить запросы. Видимо, произошла информационная бомба, которая запустила процесс. Но мало кто знает о стоимости „Урала“, и интереса еще больше возникает. Как только стоимость узнают, интереса становится меньше», — признался собеседник агентства.
По его словам, кроме цены потенциальных покупателей интересует, в чем отличие нового «Урала» от старого и каковы сроки ожидания заказа мотоцикла. Также мотолюбителей волнует, что они получат от производителя за уплаченные деньги, а что смогут получить дополнительными опциями.
Мотоцикл «Урал» был подарен жителю Аляски Марку Уоррену. Иностранец любит ирбитские мотоциклы и ездит по городу Анкориджу на стареньком «Урале», но из-за санкций не может купить для него запчасти. От имени президента России Владимира Путина ему подарили новую машину.
Как рассказывал URA.RU источник, на заводе в Ирбите мотоцикл собрали буквально за два часа, получив экстренный заказ от администрации президента. Его проверили, обкатали и спецрейсом отправили в Москву. Уже оттуда свердловский «Урал» увезли в США американцу.
