Проблемный пермский завод стал ответчиком в суде по делу о долгах за электроэнергию

Александровский машзавод задолжал за электроэнергию 11 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Долг машзавода за электроэнергию достиг почти 10 млн рублей
Долг машзавода за электроэнергию достиг почти 10 млн рублей Фото:

Александровский машиностроительный завод (ОАО) в Пермском крае, испытывающий серьезные финансовые трудности, накопил долги за электроэнергию. Как следует из информации, представленной в картотеке краевого арбитражного суда, предприятие задолжало ПАО «Пермэнергосбыт» почти 10 млн рублей. В связи с этим энергосбытовая компания обратилась в суд.

«Исковое заявление ПАО „Пермская энергосбытовая компания“ принять к производству Арбитражного суда Пермского края», — сказано в определении суда. Помимо суммы основного долга, накопившегося с 1 июля по 31 октября 2024 года, ПАО «Пермэнергосбыт» взыскивает с завода неустойку в сумме 1,4 млн рублей. Дело назначено к рассмотрению в предварительном заседании 19 февраля.

В 2024 году ОАО «АМЗ рекордно увеличило долговую нагрузку — она достигла почти 2 млрд рублей. Предприятие остается убыточным на протяжении нескольких лет подряд.

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Александровский машиностроительный завод (ОАО) в Пермском крае, испытывающий серьезные финансовые трудности, накопил долги за электроэнергию. Как следует из информации, представленной в картотеке краевого арбитражного суда, предприятие задолжало ПАО «Пермэнергосбыт» почти 10 млн рублей. В связи с этим энергосбытовая компания обратилась в суд. «Исковое заявление ПАО „Пермская энергосбытовая компания“ принять к производству Арбитражного суда Пермского края», — сказано в определении суда. Помимо суммы основного долга, накопившегося с 1 июля по 31 октября 2024 года, ПАО «Пермэнергосбыт» взыскивает с завода неустойку в сумме 1,4 млн рублей. Дело назначено к рассмотрению в предварительном заседании 19 февраля. В 2024 году ОАО «АМЗ рекордно увеличило долговую нагрузку — она достигла почти 2 млрд рублей. Предприятие остается убыточным на протяжении нескольких лет подряд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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