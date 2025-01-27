Проблемный пермский завод стал ответчиком в суде по делу о долгах за электроэнергию

Александровский машиностроительный завод (ОАО) в Пермском крае, испытывающий серьезные финансовые трудности, накопил долги за электроэнергию. Как следует из информации, представленной в картотеке краевого арбитражного суда, предприятие задолжало ПАО «Пермэнергосбыт» почти 10 млн рублей. В связи с этим энергосбытовая компания обратилась в суд.
«Исковое заявление ПАО „Пермская энергосбытовая компания“ принять к производству Арбитражного суда Пермского края», — сказано в определении суда. Помимо суммы основного долга, накопившегося с 1 июля по 31 октября 2024 года, ПАО «Пермэнергосбыт» взыскивает с завода неустойку в сумме 1,4 млн рублей. Дело назначено к рассмотрению в предварительном заседании 19 февраля.
В 2024 году ОАО «АМЗ рекордно увеличило долговую нагрузку — она достигла почти 2 млрд рублей. Предприятие остается убыточным на протяжении нескольких лет подряд.
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