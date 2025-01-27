27 января 2025

Суд ХМАО отказал в экспертизе по делу экс-главы управления миграции УМВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отказался проводить экспертизу по аудиозаписи
Суд отказался проводить экспертизу по аудиозаписи Фото:

Ханты-Мансийский районный суд отказался проводить экспертизу по делу экс-главы управления миграции УМВД Оксаны Семеновой. Сторона защиты просила проверить аудиозапись, на которой следователь якобы давил на ключевого свидетеля Шермахмада Норова и требовал от него дать обвинительные показания против Семеновой.

«Сторона защиты ходатайствовала о фоноскопической экспертизе, то есть о принадлежности голосов [на записи] определенным лицам. Суд посчитал, что назначение данной экспертизы не требуется», — рассказал источник URA.RU.

По версии обвинения, застройщик «Норстроя» Норов якобы дал взятку Семеновой в 230 тысяч рублей за оформление патентов мигрантам без очереди. На одном из заседаний Норов отказался от обвинительных показаний и заявил, что они были даны под давлением. По его словам, один из следователей угрожал отправить его детей на СВО, а его родных депортировать из России.

Защитники предоставили на суде аудиозапись, на которой якобы записан разговор между Норовым и следователем с угрозами от последнего. Но суд отказал в проведении фоноскопической экспертизы.

URA.RU направило запрос в Ханты-Мансийский районный суд. На момент публикации ответ не поступил.

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Ханты-Мансийский районный суд отказался проводить экспертизу по делу экс-главы управления миграции УМВД Оксаны Семеновой. Сторона защиты просила проверить аудиозапись, на которой следователь якобы давил на ключевого свидетеля Шермахмада Норова и требовал от него дать обвинительные показания против Семеновой. «Сторона защиты ходатайствовала о фоноскопической экспертизе, то есть о принадлежности голосов [на записи] определенным лицам. Суд посчитал, что назначение данной экспертизы не требуется», — рассказал источник URA.RU. По версии обвинения, застройщик «Норстроя» Норов якобы дал взятку Семеновой в 230 тысяч рублей за оформление патентов мигрантам без очереди. На одном из заседаний Норов отказался от обвинительных показаний и заявил, что они были даны под давлением. По его словам, один из следователей угрожал отправить его детей на СВО, а его родных депортировать из России. Защитники предоставили на суде аудиозапись, на которой якобы записан разговор между Норовым и следователем с угрозами от последнего. Но суд отказал в проведении фоноскопической экспертизы. URA.RU направило запрос в Ханты-Мансийский районный суд. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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