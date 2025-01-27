Суд ХМАО отказал в экспертизе по делу экс-главы управления миграции УМВД

Ханты-Мансийский районный суд отказался проводить экспертизу по делу экс-главы управления миграции УМВД Оксаны Семеновой. Сторона защиты просила проверить аудиозапись, на которой следователь якобы давил на ключевого свидетеля Шермахмада Норова и требовал от него дать обвинительные показания против Семеновой.
«Сторона защиты ходатайствовала о фоноскопической экспертизе, то есть о принадлежности голосов [на записи] определенным лицам. Суд посчитал, что назначение данной экспертизы не требуется», — рассказал источник URA.RU.
По версии обвинения, застройщик «Норстроя» Норов якобы дал взятку Семеновой в 230 тысяч рублей за оформление патентов мигрантам без очереди. На одном из заседаний Норов отказался от обвинительных показаний и заявил, что они были даны под давлением. По его словам, один из следователей угрожал отправить его детей на СВО, а его родных депортировать из России.
Защитники предоставили на суде аудиозапись, на которой якобы записан разговор между Норовым и следователем с угрозами от последнего. Но суд отказал в проведении фоноскопической экспертизы.
URA.RU направило запрос в Ханты-Мансийский районный суд. На момент публикации ответ не поступил.
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