Происшествия Криминал В Екатеринбурге задержан экстремист из международного розыска 29 января 2025 в 12:08 Размер текста - 17 + Силовая операция прошла в Верх-Исетском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 38-летнего гражданина Таджикистана, который был объявлен в международный розыск по экстремистской статье. Об этом URA.RU сообщил источник. «Его поймали в Верх-Исетском районе. В РФ он находится незаконно», — сказал собеседник агентства. В розыск мужчину объявили сотрудники ОМВД по Хатлонской области Таджикистана. Сейчас фигурант находится под стражей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 38-летнего гражданина Таджикистана, который был объявлен в международный розыск по экстремистской статье. Об этом URA.RU сообщил источник. «Его поймали в Верх-Исетском районе. В РФ он находится незаконно», — сказал собеседник агентства. В розыск мужчину объявили сотрудники ОМВД по Хатлонской области Таджикистана. Сейчас фигурант находится под стражей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям