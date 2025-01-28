28 января 2025

В Екатеринбурге задержан экстремист из международного розыска

© Служба новостей «URA.RU»
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Силовая операция прошла в Верх-Исетском районе Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 38-летнего гражданина Таджикистана, который был объявлен в международный розыск по экстремистской статье. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Его поймали в Верх-Исетском районе. В РФ он находится незаконно», — сказал собеседник агентства.

В розыск мужчину объявили сотрудники ОМВД по Хатлонской области Таджикистана. Сейчас фигурант находится под стражей.

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В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 38-летнего гражданина Таджикистана, который был объявлен в международный розыск по экстремистской статье. Об этом URA.RU сообщил источник. «Его поймали в Верх-Исетском районе. В РФ он находится незаконно», — сказал собеседник агентства. В розыск мужчину объявили сотрудники ОМВД по Хатлонской области Таджикистана. Сейчас фигурант находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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