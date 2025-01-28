В Екатеринбурге задержан экстремист из международного розыска

Силовая операция прошла в Верх-Исетском районе
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 38-летнего гражданина Таджикистана, который был объявлен в международный розыск по экстремистской статье. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Его поймали в Верх-Исетском районе. В РФ он находится незаконно», — сказал собеседник агентства.
В розыск мужчину объявили сотрудники ОМВД по Хатлонской области Таджикистана. Сейчас фигурант находится под стражей.
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