В Екатеринбург вернулся журнал под начальством Эрнста, в первом выпуске — топы Урала. Фото

В Екатеринбурге презентовали обновленный журнал «Наше наследие»

29 января 2025 в 14:45 Размер текста - 17 +

Продюсер Евгений Горенбург дал интервью, где рассказал о своих проектах, современниках, и коде Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге презентовали обновленный журнал о культуре «Наше наследие», который выходил с 1988 по 2019 год. Спустя пять лет издание вернулось: председателем редакционного совета стал гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, главным редактором — Сергей Бурмистров, глава аукционного дома «Литфонд». В первом выпуске половину номера посвятили свердловским топам из мира культуры и интертеймента. «Мы для себя решили, что у нас будет важное отличие нового первого номера: 40—50% материалов будем посвящать регионам России — будем туда приезжать, писать об интересных людях, культурных событиях и о многом другом. Мы достаточно долго сотрудничаем со Свердловской областью, Екатеринбургом и знаем, какое здесь было богатое культурное наследие. Мы решили в первом номере практически половину журнала посвятить Уралу», — рассказал Бурмистров. Так, на страницах издания появились материалы со свердловским министром культуры Светланой Учайкиной, директором музея изобразительных искусств Никитой Корытиным, гендиректором «Синара Центр» Ириной Доминой, главой екатеринбургского издательства TATLIN Эдуардом Кубенским, основателем фестиваля «Ночь музыки» Евгением Горенбургом и коллекционером, создателем Музея Андеграунда Павлом Негановым. Есть также рассказ о Музейном комплексе в Верхней Пышме, камнерезном и антикварном деле, конструктивизме, интервью с ресторанным критиком Яковом Можаевым и лучшим шеф-поваром WHERETOEAT Ural 2024 Сергеем Мирошниковым. Также редакция рассказывает о всероссийской культуре. Внутри журнала люди найдут истории о частных коллекциях, новых художниках, дизайнерах, писателях и других деятелях, театре, искусстве, гастрономии. Журнал появится на маркетплейсах с 30 января, также можно купить его в музее ИЗО, стоимость — 900 рублей. Издание будет выходить ежеквартально. Пока создатели напечатали 5 тысяч экземпляров, в будущем планируется увеличить его до 10 тысяч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге презентовали обновленный журнал о культуре «Наше наследие», который выходил с 1988 по 2019 год. Спустя пять лет издание вернулось: председателем редакционного совета стал гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, главным редактором — Сергей Бурмистров, глава аукционного дома «Литфонд». В первом выпуске половину номера посвятили свердловским топам из мира культуры и интертеймента. «Мы для себя решили, что у нас будет важное отличие нового первого номера: 40—50% материалов будем посвящать регионам России — будем туда приезжать, писать об интересных людях, культурных событиях и о многом другом. Мы достаточно долго сотрудничаем со Свердловской областью, Екатеринбургом и знаем, какое здесь было богатое культурное наследие. Мы решили в первом номере практически половину журнала посвятить Уралу», — рассказал Бурмистров. Так, на страницах издания появились материалы со свердловским министром культуры Светланой Учайкиной, директором музея изобразительных искусств Никитой Корытиным, гендиректором «Синара Центр» Ириной Доминой, главой екатеринбургского издательства TATLIN Эдуардом Кубенским, основателем фестиваля «Ночь музыки» Евгением Горенбургом и коллекционером, создателем Музея Андеграунда Павлом Негановым. Есть также рассказ о Музейном комплексе в Верхней Пышме, камнерезном и антикварном деле, конструктивизме, интервью с ресторанным критиком Яковом Можаевым и лучшим шеф-поваром WHERETOEAT Ural 2024 Сергеем Мирошниковым. Также редакция рассказывает о всероссийской культуре. Внутри журнала люди найдут истории о частных коллекциях, новых художниках, дизайнерах, писателях и других деятелях, театре, искусстве, гастрономии. Журнал появится на маркетплейсах с 30 января, также можно купить его в музее ИЗО, стоимость — 900 рублей. Издание будет выходить ежеквартально. Пока создатели напечатали 5 тысяч экземпляров, в будущем планируется увеличить его до 10 тысяч.