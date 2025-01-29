Челябинская региональная организация общества «Динамо» провела 10-ю отчетно-выборочную конференцию, в которой приняли участие руководители всех силовых ведомств и спортсмены. По итогам выборов председателем регионального «Динамо» был переизбран генерал-лейтенант Дмитрий Иванов — начальник УФСБ России по области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Отчетно-выборочная конференция является главным событием Челябинской региональной организации ОГО ВФСО „Динамо“, проходящим раз в пять лет. Руководители всех силовых ведомств, члены президиума общества, а также спортсмены, которые показали наилучшие результаты во время проведения Всероссийских соревнований имели право отдать свой голос за кандидата на должность председателя Общества и другие важные посты. По итогам выборов председателем челябинского „Динамо“ был переизбран начальник УФСБ России по региону Дмитрий Иванов», — отмечает пресс-служба УФСБ России по области.
В настоящее время челябинское «Динамо» является самой крупной спортивной организацией региона, которая объединяет 21 коллектив физической культуры. Главной целью организации является привлечение госслужащих, военнослужащих и сотрудников органов безопасности и правопорядка к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня спортивного мастерства, физической и профессиональной подготовленности.
Члены конференции обсудили итоги 2024 года и прошедшую Спартакиаду динамовских организаций России, в которой приняли участие 1166 спортсменов в 15 видах соревнований. Сборная команда регионального Общества «Динамо» в 2024 году приняла участие во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и служебному двоеборью, плаванию, мини-футболу, стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, дзюдо, легкоатлетическому кроссу, биатлону, волейболу, а также боксу и боевому самбо.
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