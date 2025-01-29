29 января 2025

Пермский стратегический завод предложил своим рабочим стать блогерами

Соликамский магниевый завод пригласил рабочих на конкурс «Профсоюзный блогер»
© Служба новостей «URA.RU»
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Победителей ждут ежеквартальные награды
Победителей ждут ежеквартальные награды Фото:

Сотрудникам Соликамского магниевого завода (ОАО «СМЗ», Пермский край) предложили принять участие в конкурсе «Профсоюзный блогер». Его объявил профсоюз предприятия.

«Приглашаем всех членов профсоюза завода. Призовой фонд — ежеквартальные награды для лучших работ», — сообщается в группе профсоюза ОАО «Соликамский магниевый завод». Участникам конкурса предлагается писать посты, делать рисунки и фото о профсоюзной жизни — от рассказов о коллегах до цеховых мероприятий.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».

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Сотрудникам Соликамского магниевого завода (ОАО «СМЗ», Пермский край) предложили принять участие в конкурсе «Профсоюзный блогер». Его объявил профсоюз предприятия. «Приглашаем всех членов профсоюза завода. Призовой фонд — ежеквартальные награды для лучших работ», — сообщается в группе профсоюза ОАО «Соликамский магниевый завод». Участникам конкурса предлагается писать посты, делать рисунки и фото о профсоюзной жизни — от рассказов о коллегах до цеховых мероприятий. Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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