Пермский стратегический завод предложил своим рабочим стать блогерами

Сотрудникам Соликамского магниевого завода (ОАО «СМЗ», Пермский край) предложили принять участие в конкурсе «Профсоюзный блогер». Его объявил профсоюз предприятия.
«Приглашаем всех членов профсоюза завода. Призовой фонд — ежеквартальные награды для лучших работ», — сообщается в группе профсоюза ОАО «Соликамский магниевый завод». Участникам конкурса предлагается писать посты, делать рисунки и фото о профсоюзной жизни — от рассказов о коллегах до цеховых мероприятий.
Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».
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