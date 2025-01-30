Литва запросила право на использование запрещенных боеприпасов

Армия Литвы хочет иметь возможность использовать противопехотные мины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Литва хочет выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Литва хочет выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин Фото:

Литва запросила возможность использовать запрещенные противопехотные мины в случае военного конфликта. Об этом рассказал командующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас.

«Если бы нам пришлось воевать, это стало бы экзистенциальной угрозой. В таких обстоятельствах оправданы любые средства, в том числе противопехотные мины», — заявил Вайкшнорас в эфире радиостанции «Жиню радияс».

Литва рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, и стремится к тому, чтобы другие страны Балтии также предприняли аналогичные шаги. Известно, что противопехотные и противотранспортные мины наносят значительный ущерб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Литва запросила возможность использовать запрещенные противопехотные мины в случае военного конфликта. Об этом рассказал командующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас. «Если бы нам пришлось воевать, это стало бы экзистенциальной угрозой. В таких обстоятельствах оправданы любые средства, в том числе противопехотные мины», — заявил Вайкшнорас в эфире радиостанции «Жиню радияс». Литва рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, и стремится к тому, чтобы другие страны Балтии также предприняли аналогичные шаги. Известно, что противопехотные и противотранспортные мины наносят значительный ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...