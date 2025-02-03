03 февраля 2025

Челябинский журналист, ставший директором санатория, рассказал о его будущем

Возглавивший челябинский санаторий Мякишев запустит новые лечебные программы
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Мякишев уверен, что справится с новой работой
Денис Мякишев уверен, что справится с новой работой Фото:

В санатории «Дальняя дача» под Челябинском появятся новые лечебные программы. Об этом рассказал назначенный директором санатория «Дальняя дача» под Кыштымом (Челябинская область) Денис Мякишев.

«Накопленный опыт работы поможет в решении вопросов с привлечением инвестиций, открытии новых акций и лечебных программ, повышении уровня узнаваемости и продвижения санатория. Вместе с этим, есть еще много других планов. Главная задача — обеспечить комфортные условия для отдыхающих и работников санатория!» — сообщил Мякишев в соцсетях.

Мякишев является членом правления Союза журналистов Челябинской области. Работал в главном управлении по делам печати областного правительства, в издательском доме «Губерния» и в региональном филиале «Российской газеты». На посту генерального директора «Дальней дачи» трудится с 3 февраля.

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В санатории «Дальняя дача» под Челябинском появятся новые лечебные программы. Об этом рассказал назначенный директором санатория «Дальняя дача» под Кыштымом (Челябинская область) Денис Мякишев. «Накопленный опыт работы поможет в решении вопросов с привлечением инвестиций, открытии новых акций и лечебных программ, повышении уровня узнаваемости и продвижения санатория. Вместе с этим, есть еще много других планов. Главная задача — обеспечить комфортные условия для отдыхающих и работников санатория!» — сообщил Мякишев в соцсетях. Мякишев является членом правления Союза журналистов Челябинской области. Работал в главном управлении по делам печати областного правительства, в издательском доме «Губерния» и в региональном филиале «Российской газеты». На посту генерального директора «Дальней дачи» трудится с 3 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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