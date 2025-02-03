Челябинский журналист, ставший директором санатория, рассказал о его будущем

В санатории «Дальняя дача» под Челябинском появятся новые лечебные программы. Об этом рассказал назначенный директором санатория «Дальняя дача» под Кыштымом (Челябинская область) Денис Мякишев.
«Накопленный опыт работы поможет в решении вопросов с привлечением инвестиций, открытии новых акций и лечебных программ, повышении уровня узнаваемости и продвижения санатория. Вместе с этим, есть еще много других планов. Главная задача — обеспечить комфортные условия для отдыхающих и работников санатория!» — сообщил Мякишев в соцсетях.
Мякишев является членом правления Союза журналистов Челябинской области. Работал в главном управлении по делам печати областного правительства, в издательском доме «Губерния» и в региональном филиале «Российской газеты». На посту генерального директора «Дальней дачи» трудится с 3 февраля.
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